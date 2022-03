„Nichts Schlimmeres, als Tattoos“: Wenn Mickie Krause krebsfrei ist, will er sich dennoch eines stechen lassen

Tattoo bei krebsfreier Diagnose: Mickie Krause spricht über sein Vorhaben, ein Motiv auf seinem Körper verewigen zu lassen. Der Schlagersänger will damit an seine Erkrankung erinnern. (Fotomontage) © Screenshot RTL & IMAGO/KS-Images.de

Mallorca – Mickie Krause (51) unterzog sich vor Kurzem zwei Operationen, weil bei ihm Blasenkrebs diagnostiziert wurde. Das Geschwür konnte ihm dabei entfernt werden, wobei der Vater von vier Kindern aber noch nicht ganz krebsfrei ist. Wenn er den Krebs jedoch bekämpft hat, möchte er sich als Erinnerung an die Überwindung der Krankheit womöglich ein Tattoo stechen lassen!



Obwohl er eigentlich gar kein großer Fan des Körperschmucks ist, möchte er sich im Falle einer krebsfreien Diagnose ein Motiv stechen lassen. In einem Interview mit RTL enthüllte er: „Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Tattoos zu haben, aber wenn es wirklich einen Tag gibt, an dem mir der Arzt sagt, sie sind krebsfrei, könnte ich mir vorstellen, ein Tattoo stechen zu lassen.“

Tattoo nach besiegtem Krebs: Frau von Mickie Krause weiß noch nichts davon

Die Ballermann-Ikone verriet zudem, dass seine Ehefrau von seinen Tattoo-Plänen jedoch noch nichts wisse. Dabei wäre seine Liebste wahrscheinlich kein großer Fan eines solchen Körperschmucks. Das Tattoo würde aber eine Ausnahme bleiben und auch nicht für jeden offensichtlich zu sehen sein. „Das wäre dann auch so, dass man es nicht sehen könnte“, verriet er. Scheint ganz so, als ob Mickie Krause wirklich darüber nachdenkt, sich nach überstandener Krankheit ein Motiv auf seinem Körper verewigen zu lassen!