Nico Santos hat klare Antwort auf Nutella-Frage, welche die Menschheit in zwei Lager teilt

Nico Santos beim Nutellabrot-Snacken. Ein Highlight aus 2018. © Screenshot YouTube/Nico Santos/Nutella mit oder ohne Butter? End Of Summer Countdown

Nico Santos teilt in Fragerunde einen Einblick in seine Küche. Darauf gibt es nur eins zu sehen: die Schoko-Nuss-Creme Nutella.

Köln - Im Interview mit dem österreichischen Magazin „Cool“ antwortete Nico Santos 2018 auf die etwas außergewöhnliche Frage: Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?“ mit „Nutella! Ganz klar. Das könnte ich IMMER essen. Und mal ehrlich, jeder mag Nutella! Das ist einfach geil. Manche Leute sagen, sie könnten immer Wiener Schnitzel essen und bei mir ist es eben Nutella. Für mich gehört auch unbedingt Butter drunter. Das ist dann das Allerbeste.“ Das Butter-Thema ist seit jeher heiß diskutiert - auch bei den Stars wie etwa Moderator Elton.

Nico Santos kennt auf den richtigen Brotbelag nur eine Antwort

Seitdem hat der Sänger seine Liebe zu dem Brotbelag sogar schon in mehreren YouTube-Videos bewiesen, bei denen in der Beschreibung Dinge stehen wie „Nico isst Nutellabrot und redet Müll vor sich hin. Wichtige Frage: Nutella mit oder ohne Butter?“. Darin zu sehen: Ein Nico Santos auf sommerlicher Terrasse, der sich 3.15 Minuten ein Nutella-Brötchen schmiert.

Fakten über Nico Santos

Nico Santos wurde am 7. Januar 1993 in Bremen geboren.

Nico Santos heißt bürgerlich eigentlich Nico Wellenbrink.

Der Sänger war bereits als Co-Autor unter anderem bei Titeln von Bushido und Shindy, Mark Forster oder Helene Fischer beteiligt.

Nico Santos teilt Foto aus seiner Küche: Mit nur einer Zutat

In einer neuen Fragerunde auf Instagram gab Nico Santos jetzt jüngst einen Einblick in seine Küche - die praktisch vor Nutella überquillt. Auslöser war die Frage eines Fans: „Was machst du, wenn du keine Nutella zu Hause hast?“. Gibt es bei Santos nicht. Auf dem Foto sind sechs Gläser der Schoko-Nuss-Creme zu sehen, zwei davon im Ein-Kilo-Bundle. Dahinter gibt es zusätzlich die Snack-Variante als Riegel. Santos gibt zu: „Originalfoto aus meiner Küche. Seitdem hab ich zum Geburtstag noch ein Paket von Nutella bekommen.“ Dazu gibt es ein großes rotes Herz.

Nico Santos teilt seine Leidenschaft für Nutella. © Screenshot Instagram/Nico Santos

Nico Santos ist derzeit wieder mit einem Top-Hit in den Charts. Den Sänger aus Bremen hört man derzeit auf der Single „In your arms (for an angel)„ mit Topic, Robin Schulz und Paul van Dyk. Zuletzt war Nico Santos als Coach in „The Voice of Germany“ zu sehen.