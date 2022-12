Nico Schwanz zeigt sich mit neuer Frau: Ist Friseurin Tascha seine neue Freundin?

Auf dem roten Teppich zeigt Nico Schwanz die neue Frau in seinem Leben. © Imago

Hat Nico Schwanz endlich DIE Traumfrau gefunden?

Heidelberg – Nico Schwanz (44) ist bekannt für seine kurzweiligen Beziehungen und seine Liebe zu jüngeren Frauen. Der gutaussehende Blondschopf mit eisblauen Augen hat es nicht schwer, Frauen mit seinem Charme zu beeindrucken. Nun zeigt er sich allerdings mit einer neuen Dame an seiner Seite. Bei einem Charity-Event ist er in Begleitung von Tascha Jasmin Beil (32). Zu zweit ziehen sie auf dem roten Teppich nun alle Blicke auf sich – sie im lilanen Paillettenkleid, er im Anzug mit passender Kravatte, ebenfalls in lila. Der Partnerlook ist also schonmal perfekt abgestimmt.

Nicos Beziehungen waren oft ein auf und ab. Ein Jahr lang war er 2017 mit Bachelorkandidatin und Playbunny Saskia Atzerodt (30) liiert. Kurz darauf folgte “Miss Tuning 2017” Vanessa Schmitt und wenige Monate später hatte er ein Techtelmechtel mit Profitänzerin Katja Kalugina (28). Ob es nun für eine längere Beziehung reicht? Das Model ist immerhin nicht mehr der Jüngste! Die attraktive Tascha Jasmin Beil ist gelernte Friseurin und könnte nun vielleicht dazu beitragen, dass Nicos Single-Leben ein Ende hat.

Heiße Blicke auf dem roten Teppich – Nico und Tascha posieren für die Fotografen

Auf dem Event in Heidelberg berühren sich Nico und Tascha ununterbrochen und posieren in ihren sexy Outfits für die Fotografen auf dem roten Teppich. Aber wie ernst ist ihre Beziehung? Nico und Tascha tauschen verlegene Blicke aus, als RTL sie über ihren Beziehungsstatus ausfragt. Die Antwort: „Also man kann es so sagen, wir sind in einer Kennenlernphase”, grinst Nico verschmitzt. Daraufhin führt Tascha weiter: „Den Rest lassen wir mal offen, ne?”

Die beiden sind sichtlich ein wenig überfordert von der Fragerei, doch dass Chemie zwischen ihnen besteht, ist nicht zu übersehen. Es langsam angehen zu lassen ist immerhin ein gutes Zeichen und übt keinen Druck aufeinander aus. Wer weiß, vielleicht ist das genau das, was Nico braucht, um endlich die Eine zu finden!