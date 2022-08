Wie eine Bodybuilderin: Nicole Kidman zeigt ihren Muskelkörper

Teilen

Nicole Kidman ist für ihre 55 Jahre noch bestens in Form © IMAGO / NurPhoto & IMAGO / Starface

Dahinter muss jede Menge harte Arbeit stecken: Nicole Kidman zeigt mit 55 Jahren auf einem Modemagazin-Cover ihren Wahnsinnskörper.

Seit Jahrzehnten begeistert Hollywood-Star Nicole Kidman (55) ihre Fans auf der Kino-Leinwand. Für ihre schlanke, zierliche Figur wird die Schauspielerin von vielen Frauen beneidet. In der September-Ausgabe des Modemagazins The Perfect zeigt sie sich nun allerdings von einer ganz anderen Seite. Das Cover der britischen Publikation ziert ein Foto der Darstellerin, auf dem sie sich extrem durchtrainiert präsentiert.

Wie eine Bodybuilderin hat Kidman klar definierte Muskeln, die sie selbstbewusst zur Schau stellt. Die Australierin spannt geradezu provokativ den Bizeps an und blickt herausfordernd in die Kamera – ganz so, als ob sie bereits ahnen würde, für welche Kontroversen das Fotoshooting sorgen würde. Ihre Haare sind futuristisch gestylt und fallen in einer glatten roten Mähne bis zur Hüfte. Die Schauspielerin trägt ein Sport-Oberteil und einen Minirock, die den Blick auf ihre beachtlichen Bauchmuskeln freilegen. Das Outfit stammt von der italienischen Modemarke Diesel; abgelichtet wurde der Film-Star von der malaysischen Fotografin Zhong Lin.

Nicole Kidman: Viel Kritik und Lob für ihr Fotoshooting

Nicole Kidmans durchtrainierter Körper kommt auch auf anderen Fotos des Shootings zur Geltung. Dort zeigt sich die Oscar-Preisträgerin etwa in einem hautengen Einteiler, der erneut ihre Armmuskeln in den Vordergrund rückt. Ein Jeans-Outfit wiederum betont den flachen Bauch der Schönheit.

Ihr sportlicher Auftritt sorgte für gespaltene Meinungen. Viele Instagram-User kritisierten, dass die Aufnahmen stark gephotoshopped wurden. „Von wegen Perfektion... leider ist es nicht echt, aber so ist dieses Geschäft. Eine totale Illusion“, regte sich ein Nutzer auf. Ein weiterer schrieb: „Dahinter steckt jede Menge Bildbearbeitung, um sie definierter aussehen zu lassen.“

Sophia Thiel: Diese Fotos zeigen ihre atemberaubende Verwandlung Fotostrecke ansehen

Ihre Hollywood-Kollegen zeigten sich dagegen schwer begeistert. Kidmans langjährige Freundin Naomi Watts (53) schwärmte: „Wow, all diese Bilder! Und diese Bauchmuskeln, Nic!” Schauspielerin Kerry Washington (45) hinterließ ebenfalls ein „Wow“, während „Game of Thrones“-Star Gwendoline Christie den Post mit einem Flammen-Emoji kommentierte. Auch Kidmans treue Fans waren verzückt und bezeichneten sie als „Stilikone“, „atemberaubende Göttin“ oder gar als „Königin der Erde“.