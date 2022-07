Nie wieder Brille: Eloy de Jong lässt sich die Augen operieren

Eloy de Jong hat sich die Augen richten lassen (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Eloy de Jong

Eloy de Jong verabschiedet sich von seinem bisherigen Leben als Brillenträger. Eine Linsenimplantation soll seine Sehstärke dauerhaft korrigieren.

Düsseldorf - Schlagerstar Eloy de Jong (49) will endlich wieder den Durchblick haben! Der Sänger trägt schon seit langer Zeit eine Brille, auch wenn ihn die Fans bei Auftritten meist ohne erleben. Bei öffentlichen Events trägt er nämlich Kontaktlinsen. Seine schwache Sehstärke war Eloy allerdings schon immer ein Dorn im Auge – nun unterzieht er sich einer Operation. In einem Facebookvideo teilte er den Fans sichtlich aufgeregt mit: „Ich habe heute in Düsseldorf eine Augen-OP. Also, wenn alles gut geht - und ich glaube schon - dann brauche ich die Brille niemals wieder.“ Die Vorfreude stand dem gebürtigen Niederländer förmlich ins Gesicht geschrieben.

Doch was genau geschieht bei der Operation eigentlich? Eloy erhält eine Linsenimplantation, mithilfe der er in Zukunft keine Sehhilfe mehr benötigt. Genau wie eine Laserbehandlung korrigiert die Implantation die Sehstärke also dauerhaft.

Auf Instagram hielt Eloy die Follower ebenfalls über den Eingriff auf dem Laufenden. „Das wird wohl das letzte Mal sein, dass ich meine Brille brauche, um ein Buch zu lesen“, schrieb der Moderator. Endlich ein Leben ohne das lästige Gestell auf der Nase – Eloy kann dieses neue Kapitel in seinem Leben kaum abwarten. „Damit werde ich nicht nur beim Lesen, sondern auch beim in der Ferne gucken perfekt sehen können“, freute er sich.

Eloy de Jong: So geht es dem Schlagerstar nach der Augenoperation

Inzwischen hat der ehemalige Caught-in-the-Act-Star die Operation gut hinter sich gebracht. In einem Post gab er seinen Followern bereits ein Gesundheitsupdate. „Gestern fand meine Linsentransplantation statt und heute habe ich meine erste Kontrolluntersuchung in der Klinik“, erzählte er. „Ich bin zwar nachts ein paar Mal aufgewacht, hatte aber keine wirklichen Probleme zu schlafen.“

Jetzt ist erst einmal ausruhen für den Musiker angesagt. „Ich sehe noch ein bisschen verschwommen, weil ich alle zwei Stunden die Tropfen nehme, aber sonst ist alles prima und ich habe auch überhaupt keine Schmerzen – also bin ich zuversichtlich, dass alles in Ordnung ist“, berichtete er. Auf dem dazugehörigen Foto zeigte Eloy stolz sein brillenloses Gesicht.