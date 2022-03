„Nie wieder feiern gehen“: Danni Büchners Tochter Joelina nach wildem Wochenende völlig K.O.

Von: Alica Plate

Joelina Karabas erschöpft vom Wochenende © Screenshot/Instagram/joelinakrbs

Joelina Karabas ist gezeichnet vom Wochenende. Das gab sie nun offen in ihrer Instagramstory zu. Denn die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner scheint wild um die Häuser gezogen zu sein.

Mallorca - Beinahe zwei Tage lang hörte man auf Instagram nichts von Joelina Karabas (22). Extrem ungewöhnlich für die Tochter von Danni Büchner - nimmt sie ihre Follower sonst täglich mit. Nun enthüllt sie den Grund dafür: Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin schien es am Wochenende ordentlich krachen lassen zu haben, weshalb sie extrem K.O. gewesen wäre, wie tz.de berichtet.

Joelina Karabas verdient ihr Geld mit Werbung auf Instagram

Auf Instagram hat sich Joelina Karabas eine große Community aufgebaut - über 50.000 Menschen folgen ihr auf der Social Media Plattform. Ein Erfolg, mit dem sie ihren Lebensunterhalt verdient. Denn anders als ihr Bruder Volkan hat Danni Büchners Tochter keine abgeschlossene Ausbildung und finanziert ihr Leben ausschließlich durch Werbung auf ihrem Profil und verschiedenen TV-Jobs.

Umso ungewöhnlicher, dass man am Wochenende kaum etwas von der hübschen Blondine zu hören bekam. „Na ihr, habt ihr mich schon vermisst?“, hakt Joelina am 15. März bei ihren Fans nach. Anschließend enthüllt, sie, weshalb es so still um sie war.

Joelina Karabas möchte nie wieder feiern gehen

„Ich war vorgestern und gestern ein bisschen offline, also nicht so aktiv auf Instagram, weil ich einfach K.O. war vom Wochenende. Mir geht jetzt schon viel besser“, so die 22-Jährige. Ihre Caption lässt dabei darauf schließen, dass sie die letzten Tage ordentlich um die Häuser gezogen ist.

„Ich habe am Wochenende einfach übertrieben und werde nie wieder in meinem Leben feiern gehen. Ich mein das Ernst“, kommentiert die ehemalige „Shopping Queen“-Kandidatin ihre Story.

Joelina Karabas bittet Danni Büchner die Kreuzfahrt zu verlängern

Auch ohne Mama Danni und ihren Geschwistern scheint sich Joelina Karabas zu Hause pudelwohl zu fühlen, weshalb sie kürzlich bei ihrer Mutter nachhakte, ob sie nicht ihre Kreuzfahrt verlängern könne. Gemeinsam mit Jada, Diego und Jenna war die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin an Bord der AIDA und gönnte sich eine schöne Auszeit.

Verwendete Quellen: Instagram.com/joelinakrbs