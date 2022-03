„Nie wieder Krieg“: Ralph Siegel widmet neues Friedenslied der Ukraine

Bereits beim Eurovision Song Contest 1982 warb Ralph Siegel für „Ein bisschen Frieden“. Der Ukraine-Konflikt hat ihn zu einer neuen Friedenshymne inspiriert.

Der Konflikt in der Ukraine versetzt die Welt weiter in Angst und Schrecken. Ralph Siegel (76) wirbt nun mit einem neuen Song für eine friedlichere Welt. „Nie wieder Krieg“ heißt das Lied, das der Musikproduzent komponiert hat. Gesungen wird die Friedenshymne von den Sängern Sebastian Hämer (42) und Tim Wilhelm (44). Wie Siegel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verrät, hatte er den Titel eigentlich für sein Musical „Zeppelin“ geschrieben, allerdings nicht verwendet.



Bei einem Treffen mit dem ganzen Musical-Team hätten sie vergangenes Wochenende nichts anderes getan, als über „diesen schrecklichen Russland-Krieg zu sprechen“. Daraus wurde die Idee geboren, den Song endlich aufzunehmen – und das in Höchstgeschwindigkeit. Innerhalb einer einzigen Nacht hätten die beiden Sänger das Lied aufgenommen. „Sie haben eine tolle Version gemacht, mit sehr viel Herz und sehr viel Seele“, schwärmt Siegel über die musikalische Kollaboration.

Ralph Siegel über Ukraine-Konflikt: „Das ist einfach Wahnsinn“

Ralph Siegel kennt man natürlich für ein ganz anderes Friedenslied: 1982 komponierte er den Hit „Ein bisschen Frieden“, mit dem Schlagerstar Nicole (57) beim Eurovision Song Contest antrat. Dank Siegel heimste Deutschland damals zum ersten Mal den ESC-Sieg ein. Angesichts der aktuellen Situation wird das Lied derzeit öfter denn je im Radio und TV gespielt – so etwa auch beim deutschen ESC-Vorentscheid am vergangenen Freitag, wo Gitte Haenning (75) den Song performte. Für Siegel eine sehr emotionale Erfahrung. „Als das ganze Publikum das Lied gesungen hat, das war ein sehr bewegender Moment“, gesteht er.

Der Musikstar kann die bedrohliche Situation in Europa immer noch nicht fassen. Den unerbittlichen Angriff auf die Ukraine verurteilt er scharf. „Die Welt so in Unordnung zu bringen - das hat kein Ukrainer verdient, auch kein Russe, kein Europäer, niemand auf der Welt. Das ist einfach Wahnsinn“, verurteilt er das Vorgehen des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin (69). Umso mehr hofft Siegel, dass Musik dabei helfen kann, die Welt zu einem helleren Ort zu machen – und eben ein bisschen Frieden schaffen kann.