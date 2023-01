„Niederschmetternd“: Vater des beliebten TikTok-Duos „Enkyboys“ stirbt mit nur 35 Jahren

Als „Enkyboys“ wurden Randy Gonzales und sein Sohn Brice auf TikTok berühmt © Instagram/enkyboys

Als „Enkyboys“ wurden Randy Gonzales und sein Sohn Brice auf TikTok berühmt. Nun ist der Vater des beliebten Duos im Alter von nur 35 Jahren verstorben.

Texas - TikTok-Fans trauern um den beliebten Internet-Star Randy Gonzalez, der im Alter von 35 Jahren verstorben ist. Gonzalez wurde auf dem Videoportal TikTok zusammen mit seinem sechsjährigen Sohn Brice als „Enkyboys“ berühmt. Dort begeisterte das witzige Vater-Sohn-Gespann seine Fangemeinde regelmäßig mit kurzen Sketchen oder den für die Plattform typischen Lip-sinc-Videos.

Erst im April letzten Jahres hatte der gebürtige Brasilianer öffentlich bekanntgegeben, dass er an Darmkrebs erkrankt ist. Die Diagnose hatte er als „niederschmetternd“ bezeichnet. Seine große Reichweite auf Social Media nutzte der TikTok-Papa zuletzt auch dafür, regelmäßig Updates zu seiner Behandlung oder Informationen über Darmkrebs zu posten. Den Kampf mit der Krankheit hat der junge Vater nun verloren. Wie die US-amerikanische Unterhaltungsseite TMZ.com bekannt gab, war Randy Gonzalez am Mittwochmorgen in einem Hospiz verstorben.

Die Fangemeinde ist erschüttert

Randy Gonzales hinterlässt seine Frau Kimberley, seinen Sohn Brice sowie die zwei Töchter Aubrey und Lauren. Neben seiner Familie sind besonders die Fans traurig über den viel zu frühen Tod. Neben unzähligen „RIP“-Kommentaren finden sich auf dem Instagram-Profil des Verstorbenen auch viele Nachrichten, die Dankbarkeit ausdrücken. Ein User schreibt die bewegenden Sätze: „Danke, dass du die Welt inspirierst hast, Bruder. Du hast so viele Männer ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und bessere Väter zu sein.“