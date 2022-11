Niedlicher Kosename für Roland Kaiser: Seine Tochter nennt ihn nicht Papa

Teilen

Die Tochter von Roland Kaiser (70) ist 23 Jahre alt © IMAGO / Eventpress

Roland Kaisers Tochter Annalena hat einen besonders niedlichen Spitznamen für ihren berühmten Vater. Die beiden verstehen sich prächtig und haben sogar gemeinsam eine Firma gegründet.

Schlagerstar Roland Kasier (70) und seine Tochter Annalena Kaiser (23) sind sich in vieler Hinsicht ähnlich. Die Unternehmerin hat schon immer einen besonders guten Draht zu ihrem Vater – Umso mehr wundert ihr Spitzname für den Sänger.

Das Vater-Tochter Duo versteht sich nicht nur familiär sehr gut, sondern arbeitet neuerdings sogar zusammen. Gemeinsam haben die beiden die Firma „Kaiser & Kaiser Management gegründet“. Dabei ist der 70-Jährige jedoch nur unterstützend tätig und überlässt seiner Tochter das Sagen. Derzeit geben die beiden zu Werbezwecken gerne gemeinsam Interviews.

So nennt Annalena ihren Vater

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

In einem Bunte-Interview wird Annalena gefragt, ob sie feste Meeting-Zeiten mit ihrem Vater hat – Da verrät die 23-Jährige: „Nein, das ist bei seinem Terminplan nicht möglich. Aber da ich ihn mittlerweile sehr viel begleite, weil ich auch seinen Social-Media-Account betreue, versuche ich, ihn mir dann zu greifen. Wenn ich also zwei Stunden mit ihm in der Garderobe habe, dann nutze ich die auch. Das klappt aber ganz gut, oder Kaiserchen?“ Anstatt zu ihrem Vater ganz klassisch „Papa“ zu sagen, nennt sie ihn verniedlichend „Kaiserchen“.