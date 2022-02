„Die Stimmen waren real“: Thorsten Legat beschwört die Toten, um mit Bruder in Kontakt zu treten

Von: Sarah Wolzen

Thorsten Legat möchte bei „Nightwatch - Jenseits der Angst“ Kontakt zu seinem verstorbenen Bruder aufnehmen © TLC

Thorsten Legat trauert um seinen verstorbenen Bruder Peter. Um Kontakt zu ihm aufzunehmen, nimmt er an der Show „Nightwatch – Jenseits der Angst“ teil. Und das scheinbar mit Erfolg, denn plötzlich kommt es zu mysteriösen Zwischenfällen.

Neu-Bechburg, Schweiz - Seit 18 Jahren trauert Thorsten Legat (53) um seinen Bruder Peter. Dieser starb seinerzeit an Krebs. Ein Verlust, an dem der ehemaligen Profikicker noch immer schwer leidet, wie tz.de berichtet.

Thorsten Legat möchte bei „Nightwacht - Jenseits der Angst“ Kontakt zu den Toten aufnehmen

Um nach so langer Zeit endlich wieder Kontakt zu seinem geliebten Bruder aufnehmen zu können, nimmt Legat an der TLC -Show „Nightwatch - Jenseits der Angst teil“. Mit Hilfe eines sogenannten Mediums sowie eines Jenseitsforschers geht es für den ehemaligen Dschungelteilnehmer und seiner Frau Alexandra auf eine Burg in der Schweiz.

Thorsten Legat begibt sich auf paranormale Spurensuche © TLC

Gemeinsam werden auf einem Ouija (Hexenbrett) die Geister beschworen. Und es dauert auch gar nicht lange, bis sich die ersten Stimmen aus dem vermeintlichen Jenseits über ein „Ghostradio“ zu Wort melden. „Ich habe eigentlich nur noch gestaunt“, kann es Thorsten Legat kaum fassen. Hätte ja auch keiner gedacht, dass sich die Kommunikation mit den Toten so einfach gestaltet.

Thorsten Legat unterhält sich mit seinem toten Bruder

„Als überall die toten Fliegen auf den Fensterbrettern lagen und die Stimmen aus dem Hintergrund ertönten, lief ein kalter Schauer über meinen Rücken. Die Stimmen waren real und es war kein anderer in diesem Raum. Das war unheimlich!“, verrät Thorsten Legat gegenüber bild.de.

Ganz schön creepy! Nur eine Sache versteht Legat dann doch nicht so ganz: weshalb sein Bruder erst auf der Burg und nicht schon viel früher bei Thorsten zu Hause Kontakt mit ihm aufgenommen habe.

Wer wissen möchte, wie es mit dem Totenplausch weitergeht, kann sich das Spektakel am 25. Februar um 21.15 Uhr bei TLC anschauen. In weiteren Folgen sollen unter anderem Reality-Star Danni Büchner und ihre Tochter Joelina übersinnliche Kontaktaufnahme gehen. Dass Joelina ein Faible für das Paranormale hat, verriet sie erst kürzlich, als sie erklärte, Wahrsagerin werden zu wollen.