Nik P., Francine Jordi u. v. m.: Erste Gäste für Stefanie Hertels „Weihnachten dabei“ bekannt

Am 24. Dezember lädt Moderatorin Stefanie Hertel wieder zu sich ins Vogtland ein. Die ersten Gäste bei „Weihnachten dabei“ wurden jetzt bekannt. Unter anderem sind Nik P. mit seiner Frau Karin sowie auch Francine Jordi mit dabei. (Fotomontage) © IMAGO/Daniel Scharinger & IMAGO/POP-EYE & IMAGO/Future Image

Vogtland - Langsam wird es für viele zur Tradition, ihren Heiligabend gemeinsam mit Stefanie Hertel zu verbringen. Denn auch dieses Jahr moderiert die 43-Jährige wieder „Weihnachten daheim“. Bereits zum dritten Mal in Folge möchte der Schlagerstar dabei helfen, noch mehr Weihnachtsstimmung in den Wohnzimmern der Zuschauer:innen zu verbreiten. Natürlich darf bei so einem Fest auch die eigene Familie von Stefanie nicht fehlen. Deshalb sind Ehemann Lanny sowie Töchterchen Johanna als auch Papa Eberhard in der Show mit dabei.

Doch nicht nur Stefanie möchte mit ihrer Familie gemeinsam Weihnachten feiern, sondern auch ein paar ihrer Gäste bringen die Familie mit. Es wurde nämlich jetzt die ersten Gäste für „Weihnachten daheim“ bekannt gegeben. Nik P. wird unter anderem mit seiner Frau Karin im Schlepptau an der Show teilnehmen und auch Ireen Sheer bringt ihren Mann Klaus mit. Auch das Pärchen Marco Ventre und Babsi Koitz reist zusammen an. Damit ist aber noch nicht genug, denn auch Opernstar Richard Glöckner, Francine Jordi und Linda Hessen wollen es sich nicht nehmen lassen zur Weihnachtsstimmung mit beizutragen.

Erste Gäste für „Weihnachten dabei“ mit Stefanie Hertel wurden bekannt gegeben

Die Gästeliste von „Weihnachten dabei“ kann sich bereits sehen lassen. Wer noch die Reise in Stefanies Heimat Vogtland zum Heiligabend antritt, ist bisher noch unbekannt. Laut Pressetext dürfen die Zuschauer sich aber schon auf: „Besinnliche und fröhliche live gesungene Weihnachtsstücke am Kamin, aber auch weihnachtliche Titel im Vogtland freuen.“ Ein festliches Menü darf natürlich ebenso nicht fehlen. Um das Festmahl hat sich Stefanies Familie ganz persönlich gekümmert: „Lanny bringt aus seiner Heimat Semmelknödel mit, Stefanie bereitet ihren Spezialmaronenbraten zu, Papa Eberhard Hertel wird sich ums Rotkraut kümmern und Enkeltochter Johanna wagt sich an ein Familienrezept: an den vogtländischen Erdäpfelkuchen.“