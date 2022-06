„Diese Verbrecher“: Nik P. warnt seine Fans vor Fake-Profilen

Nik P. ist wütend über die etlichen Fake-Profile im Netz © Christoph Schmidt

Ein Betrüger gaukelt im Netz vor, der echte Nik P. zu sein. Der Schlagerstar warnt seine Fans vor der Masche dieser Kriminellen.

Nik P. (60) ist stinksauer: Ein Betrüger gibt sich im Netz als der Schlagerstar aus. Unter falschem Namen wird versucht, in den sozialen Medien Kontakt mit Fans aufzunehmen und diese hinters Licht zu führen, um Geld zu erbeuten. „Sie kopieren meine Bilder und schreiben euch in meinem Namen an“, ärgert sich der Sänger in einem Instagram-Video. Er will unbedingt verhindern, dass seine Anhänger auf die fiese Masche der Betrüger hereinfallen. „Es sind Verbrecher, die euch mit schönen Worten eine Verbundenheit vortäuschen, um unter anderem auch an euer Geld zu kommen“, alarmiert Nik seine Follower. „Ich kann euch nur warnen, vorsichtig zu sein.“

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die Fans die Worte des „Ein Stern“-Interpreten zu Herzen nehmen. Wer Nik P. auf Social Media folgt, sollte unbedingt überprüfen, dass sich ein blauer Haken neben seinem Profil befindet. Dieses Symbol bestätigt die wahre Identität von Promis oder Marken. Fake-Profile mögen zwar die Namen von Stars tragen, allerdings fehlt ihnen das blaue Häkchen. Auch ein Blick auf die Follower-Zahlen lohnt sich: Nik P. folgen auf Instagram derzeit 22.100 User, auf Facebook sind es fast 164.000.

Nik P. alarmiert: „Das bin nicht ich“

Bereits im Februar warnte der Musiker seine Anhänger vor gefälschten Accounts. Die Betrüger würden Fans unter seinem Namen Nachrichten schreiben. Dabei hätte er selbst gar nicht die Zeit, um auf Nachrichten zu antworten. „Das bin nicht ich. Auch wenn ich mich über jeden eurer Kommentare freue, ich antworte darauf nicht. Ich habe gar nicht die Zeit dafür“, sagte Nik P. In seiner Videobotschaft berichtet der Österreicher damals, dass sein Team daran arbeite, die Fake-Profile sperren zu lassen – das sei aber gar nicht so einfach.

Wie schwierig es ist, gegen Netz-Kriminelle vorzugehen, beweist die Tatsache, dass Nik nun ein weiteres Mal eine Warnung veröffentlichen musste. Damit ist er übrigens nicht der einzige Schlagerstar: Auch Melissa Naschenweng (31), Jürgen Drews (77) und Beatrice Egli (34) hatten zuletzt mächtig Ärger mit Fake-Profilen.