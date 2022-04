Schlank statt speckig: „Bachelorette“-Star Nik Schröder hat 22,5 Kilo abgenommen

Schlank statt speckig: „Bachelorette“-Star Nik Schröder hat 22,5 Kilo abgenommen © Instagram

Darauf ist er zurecht stolz: Reality-Star Nik Schröder will unbedingt sein Wohlfühlgewicht erreichen und hat dafür bereits ordentlich abgespeckt: Ganze 22,5 Kilo.

Das muss man(n) erst einmal schaffen: Nik Schröder (33), bekannt aus „Die Bachelorette“, hat sich in den vergangenen Monaten komplett der Aufgabe verschrieben, seinen Körper wieder in Topform zu bringen. Kohlenhydrate und Zucker waren daher tabu für den Reality-Star. Mit Erfolg: In seiner Instagram-Story gibt Nik nun stolz bekannt, dass er bereits 22,5 Kilo abgenommen hat. Ein beachtlicher Erfolg und ein Beweis dafür, wie diszipliniert und willensstark der Influencer ist. Dazu teilte er ein Bild, das seinen deutlich erschlankten Oberkörper zeigt, der inzwischen auch einige Muskeln aufweist.

Ganz am Ziel angekommen ist Nik aber noch nicht. Denn sein Wunschgewicht liegt bei unter 90 Kilo. Sein Update macht jedenfalls klar, dass er auf dem besten Weg ist, um sein ehrgeiziges Vorhaben zu erreichen. Nur eine Sache versalzt dem Ex-„Bachelor in Paradise“-Kandidaten die Suppe: Seine Frau Jessi (27) lässt sich fröhlich weiter kalorienreiche Leckereien schmecken. „Sie macht es mir jeden Tag so leicht mit ihren Wünschen, was ich für sie kochen darf“, kommentierte Nik ironisch einen Beitrag in seiner Story, das einen prall gefüllten XXL-Burger zeigt. Während Jessi also mit Fast Food verwöhnt wird, muss ihr Ehemann mit Low Carb vorlieb nehmen. „Wer fühlt mit mir?“, suchte der TV-Darsteller Trost bei seinen Fans. Dazu teilte er einen Videoclip, in dem er vorgibt, aus Frust in sein Essen zu weinen.

Nik Schröders Abnehmtipp: „Es ist reine Kopfsache“

Auf Instagram versorgt Nik Schröder seine Fans regelmäßig mit Vorher-Nachher-Bildern, um sich selbst weiter zu motivieren. Doch welchen Tipp hat der Tattoo-Liebhaber für Fans, die ebenfalls ein wenig abspecken wollen? „Es ist eine reine Kopfsache. Fangt an und zieht durch. Die ersten fünf bis sechs Tage sind schlimm, aber dann setzt der Erfolg ein“, erklärte er in einem vergangenen Post.

Mit der Ex-„Bachelor“-Kandidatin Jessica Neufeld ist Nik Schröder offiziell seit 2018 zusammen. Im Dezember 2018 verlobte sich das Paar, die Hochzeit folgte im Jahr darauf. Seit September sind Nik und Jessi glückliche Eltern einer Tochter, die den Namen Hailey Emilia trägt.