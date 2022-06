„I said YES!“: GNTM-Star Nikeata Thompson hat sich verlobt

Nikeata Thompson zeigt ihren Liebsten auf Instagram © Instagram/Nikeata Thompson

Nikeata Thompson schwebt auf Wolke sieben: Ihr Partner hat der GNTM-Trainerin einen romantischen Heiratsantrag gemacht.

Süße Neuigkeiten von Nikeata Thompson (41): Die „Germany’s Next Topmodel“-Choreografin gibt auf Instagram ihre Verlobung bekannt. In einem fast zwei Minuten langen Video ist der romantische Moment des Heiratsantrags zu sehen. Darin wird der TV-Star mit verbundenen Augen von einer Freundin zu einer Aussichtsplattform neben einem Bootssteg geführt. Nikeata war ihre Aufregung deutlich anzumerken. „Wo ist mein Schatzi?“, wollte sie wissen.

Dieser wartete bereits im schicken weißen Anzug vor einer feierlich geschmückten Kulisse auf die Profitänzerin. Anschließend ging er vor Nikeata auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen: „Willst du meine Frau werden, mein Schatz?“ Ihre Antwort war zwar nicht zu hören, aber der innige Kuss der Turteltauben sagte mehr als tausend Worte. Im Hintergrund wurde das Paar mit Jubelrufen gefeiert. Anschließend genossen die frisch Verlobten einen gemeinsamen Drink und nahmen sich noch einmal fest in die Arme.

Nikeata Thompson: „Danke für deine Liebe“

Das Video betitelte Nikeata Thompson mit den Worten: „Ich habe Ja gesagt!“ Als Datum des Antrags gab sie den 16. Juni an. Mittlerweile ist die Laufsteg-Expertin also bereits seit fast einer Woche verlobt. In einem weiteren Post veröffentlichte sie eine Reihe von Schnappschüssen, die den wohl glücklichsten Tag ihres Lebens einfangen. Darauf hält sie auch stolz ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera. „Ich habe keine Worte, sondern nur Liebe in meinem Herzen“, schrieb Nikeata daneben. „Danke für deine Liebe.“

Glückwünsche gab es nicht nur von den Fans, sondern auch von Nikeatas Promi-Freunden. „Yay, ich heule so. Ich bin unendlich happy für dich!“, kommentierte etwa GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger (25). TV-Moderator Jochen Schropp (43) wünschte dem Paar ebenfalls alles Gute für die gemeinsame Zukunft: „Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden! Ich freue mich sehr für euch.“ Auch Cathy Hummels (34), Kim Hnizdo (26), Fernanda Brandao (39) und Yvonne Catterfeld (42) hinterließen begeisterte Kommentare neben dem Verlobungs-Post.

Obwohl sich Nikeata auf Instagram des Öfteren an der Seite ihres Partners zeigt, ist in der Öffentlichkeit wenig über ihr Liebesglück bekannt. Denn bisher hat die Autorin weder den Namen ihres Herzensmann verraten noch wann und wie sie mit ihm zusammenkam.