40 Jahre Alkohol-Exzesse: Schlagerstar Nino de Angelo trinkt keinen Schluck mehr

Schlagersänger Nino de Angelo ist endlich trocken. Nach 40 Jahren Musikerleben mit krassen Alkohol-Eskapaden hat er dem Alkohol komplett entsagt.

Wertach – Nino de Angelo (58) kann mit seinen 58 Jahren auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm bereits 1983 im Alter von nur 20 Jahren mit seinem bis heute wahrscheinlich größten Hit „Jenseits von Eden“.

Seitdem hat der Musiker 16 Studioalben herausgebracht, von denen das letzte, „Gesegnet & verflucht“ von 2021, in Deutschland sogar mit Gold ausgezeichnet wurde und Platz 2 der Charts erreichte. Eine solch erfolgreiche Laufbahn hat aber auch ihre Schattenseiten, die der Musiker zu spüren bekam.

Jahrzehntelang hatte er mit Alkohol-Exzessen zu kämpfen und war sogar drogenabhängig. Diese gefährlichen Eskapaden mit illegalen Substanzen kosteten Nino de Angelo beinahe das Leben. Bereits drei Magenbypass-Operationen hat der Star hinter sich, der nun auch das wilde Musikerleben endgültig hinter sich lassen will.

In einem Interview mit „Bild“ verriet der Star jetzt, dass er das letzte Mal an seinem Geburtstag am 18. Dezember Alkohol getrunken habe. Mit dem neuen Lebensjahr und dem neuen Kalenderjahr sollte damit aber Schluss sein. Für die Umstellung und die Abstinenz habe er sich allein entschieden und wolle diese auch weiterhin durchziehen.

Er verriet: „Ich habe das ganz allein geschafft und es ist mir nicht schwergefallen. Es ist eine reine Willenssache.“ Trotzdem gibt es alltägliche Situationen, in denen ihn die über 40 Jahre entwickelte Angewohnheit wieder einholt.

„Wenn ich im Restaurant manchmal die Weinkarte zur Hand nehme, fange ich tatsächlich an zu weinen, weil ich daraus nichts bestellen kann und will.“ Für den Musiker, der 2004 sogar zugab, abhängig von Koks zu sein, ist es aber scheinbar leichter, einen konsequenten Schlussstrich zu ziehen und schlichtweg auf alle Suchtmittel zu verzichten. Seine Freundin Simone, mit der Nino mittlerweile ein beschauliches Leben in Wertach im bayrischen Allgäu führt, wird sich darüber sicher freuen.