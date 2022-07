Nur noch ein Album: Nino de Angelo beendet seine Schlagerkarriere für immer

Teilen

Nino de Angelo will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen © IMAGO/Matthias Baran

Er beendet seine Karriere: Nino de Angelo enthüllte, dass er bald nicht mehr arbeiten wird. Der Star will sich mehr Zeit für seine Familie nehmen.

Allgäu, Bayern – Nino de Angelo (58) verkündete, dass er seine Karriere als Schlagerstar demnächst beenden wird. Der Sänger kann auf eine ereignisreiche Karriere zurückblicken und landete 1983 mit „Jenseits von Eden“ seinen ersten großen Hit.



In einem Interview mit „Bild“ verkündete der Musiker jetzt, dass er vor allem der Liebe wegen seine Karriere aufgeben möchte und die Zeit mit seiner Verlobten Simone (48) und mit seiner Familie genießen möchte. Er erzählte: „Ich beende meine Karriere.” Bevor er in Rente geht, arbeitet der „Gesegnet und Verflucht“-Hitmacher jedoch noch an seinem neuen und letzten Album, das 2023 erscheint und mit dem er voraussichtlich 2024 auf Tournee gehen wird.

„Ich höre ja nicht gleich auf. Ich schreibe derzeit an den Songs für mein neues, und letztes Album. Das wird 2023 veröffentlicht. […] Sicherlich werde ich mit dem Album noch einmal auf Tour gehen. Voraussichtlich erst 2024. Und danach ist dann Schluss”, kündigte der Musiker an.

Nino de Angelo beendet seine Schlagerkarriere für immer

Der Künstler fügte jedoch hinzu, dass er trotz seines Karriere-Endes weiterhin an Songs für seine Kollegen schreiben werde. „Ich werde der Musik aber weiter treu bleiben, indem ich weiterhin Songs für Kollegen schreibe”, enthüllte er. Mit seinem Karriere-Ende habe er vor, sich voll und ganz auf seine Familie zu konzentrieren: „So simpel das klingt: Ich habe vor, einfach nur zu leben. Ich möchte gern einfach nur mehr Zeit mit der Familie verbringen. Denn Zeit ist das, was der Mensch sich mit keinem Geld der Welt kaufen kann.”