Nino de Angelo: Sein toter Bruder ließ ihn jahrelang nicht los

Schlagerlegende Nino de Angelo hat dem Playboy kürzlich ein langes Interview gegeben. Dort erzählt er auch von einem tragischen Familienschicksal, das ihn lange belastet hat.

Aus seiner Alkohol- und Drogensucht macht der Schlagerstar Nino de Angelo (59) schon lang keinen Hehl mehr. Er hat gelernt, damit zu leben und auf sich aufzupassen. Dennoch ist ihm klar: „Die Sucht ist ja nicht plötzlich weg, sie wird immer da sein, bis an mein Lebensende.“ Dass er sich dies selbst erst eingestehen musste, hat er vor Kurzem in einem langen Interview berichtet, das er dem Playboy gegeben hat.

Aber warum hat der erfolgreiche Sänger, der mit bürgerlichem Namen Domenico Gerhard Gorgoglione heißt, sich jahrelang in die Sucht gestürzt? Die Antwort ist vielleicht in seiner Kindheit oder der Vergangenheit seiner Eltern zu finden. „Bevor meine Eltern nach Deutschland kamen, hatten sie schon mal einen Sohn, der hieß genau wie ich, Domenico Gorgoglione“, erzählt der fast 60-Jährige in seinem Interview.

Erst ein mallorquinischer Priester konnte Nino de Angelo helfen

Das Baby sei unter nicht mehr klärbaren Umständen verstorben. Wie der „Jenseits von Eden“-Interpret weiter berichtet, hätten seine Eltern wahrscheinlich versucht, den schweren Schicksalsschlag zu verdrängen. Als er 1963 geboren wurde, gaben sie ihm den gleichen Namen, nannten in allerdings stets bei seinem Rufnamen „Nino“. Ihn selbst habe lange das Gefühl geplagt, das Leben von jemand anders zu führen, das ihm gar nicht zustehe.

Noch bevor Nino de Angelo geboren wurde, verstarb sein Bruder. Der Verlust hatte große Auswirkungen auf den Musiker © IMAGO / nicepix.world

Mit dem schweren Thema abschließen konnte der Sänger schließlich mit der Hilfe eines Priesters. Im Playboy-Interview erzählte er: „Da habe ich auf Mallorca einen Priester kennengelernt, mit dem habe ich eine Totenmesse abgehalten und meinen Bruder quasi begraben.“ Seither kann er mit seiner Geschichte besser umgehen. Er sagt: „Da ist nicht mehr dieser dunkle Schatten hinter mir, der flüstert, das hast du alles gar nicht verdient, zerstör‘ es, es gehört dir nicht.“ Verwendete Quellen: Playboy