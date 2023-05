Nino de Angelo über seine Sucht: „Habe Angst vor dem nächsten Fall“

Alkohol- und Drogenprobleme

+ © IMAGO/APress Ehrliche Worte: Schlagerstar Nino de Angelo spricht ganz offen über seine Sucht. © IMAGO/APress

Nino de Angelo (57) hat dem Magazin „Playboy“ ein langes Interview gegeben. Darin berichtet er auch von seiner Alkohol- und Drogensucht.

Sichtlich stolz blättert Nino de Angelo in einem aktuellen Instagram-Video durch das Playboy-Heft. „Leute, sechs Seiten im Playboy, hammermäßig!“ strahlt er seine Fans an. Heute (12. Mai) ist sein neues Album „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ herausgekommen. Pünktlich zum Erscheinungsdatum hat der Sänger mit dem Magazin ein langes Gespräch über seine Musik, Höhenflüge und Abgründe geführt.

Dass der „Jenseits von Eden“-Interpret bereits sehr lange mit seiner Alkohol- und Drogensucht kämpft, ist bekannt. Vom Kokain hat sich Nino de Angelo nach langjähriger Abhängigkeit lossagen können. Den Kampf hat er in seinem Song „Mein Krytonit“ verarbeitet. „Ich komm einfach nicht los von dir, ich geb mich in dir auf“, heißt es darin.

Nino de Angelo über die Sucht: „Sie wird immer da sein, bis an mein Lebensende“

Eines ist dem Sänger klar: „Die Sucht ist ja nicht plötzlich weg, sie wird immer da sein, bis an mein Lebensende.“ Er „habe immer Angst vor dem nächsten Fall“, erklärte er im „Playboy“-Interview. Er gebe jedoch auf sich acht und meide in seinem Alter mittlerweile Clubs und Diskotheken.

Ein wenig entspannter geht er inzwischen seine Alkohol-Abstinenz an, trinkt aber weitaus nicht mehr so viel wie in seinen dunkelsten Tagen. Im Interview meint er: „Wenn ich saufe wie ein Loch, dann habe ich einfach keine Magie. Das weiß ich, denn ich hab alles ausprobiert. Wenn ich besoffen bin, singe ich wie ein Eimer. Und ich habe zum Glück auch so eine innere Notbremse, ich will mich ja nicht umbringen mit dem Scheiß.“