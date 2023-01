„Den Body wünschst du dir“: Nino de Angelo verwundert Fans mit Mucki-Bild

Nino de Angelo hat auf Instagram ein mehr als interessantes Bild veröffentlicht. Offensichtlich war Photoshop am Werk.

Wertach – Nino de Angelo (59) ist immer für eine Überraschung gut. Der Schlagersänger hat schon so einige schwere Zeiten in seiner Karriere durchgemacht. Alkohol und Drogen brachten ihn an den Rand seiner Existenz, vor einiger Zeit gab er dann bekannt, den Genussmitteln abgeschworen zu haben. Doch erst vor kurzem wurde Nino erneut mit einem Glas in der Hand gesichtet. Seine Antwort: Er wolle das Leben genießen so lange er kann. Mit einem neuen Instagram-Beitrag nimmt der „Jenseits von Eden“-Interpret jetzt Bezug auf seine Beziehung zum Alkohol.

Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist Nino de Angelo oben ohne am Strand zu sehen. Mit ernstem Gesichtsausdruck und dunkler Sonnenbrille schreitet er Richtung Kamera, sein muskelbepackter Körper strahlt in der Sonne. Doch Moment — ist das tatsächlich Nino de Angelo? Schon nach kurzer Betrachtung des Fotos fällt nämlich auf, dass die Statur des abgebildeten Mannes im Gegensatz zu seinem Gesicht gar nicht zum Körper des Schlagerstars passt. Offensichtlich hat da also Photoshop nachgeholfen!

Nino de Angelo scherzt in seinem Instagram-Beitrag über seine Alkoholsucht

Dass er mit dem gefakten Strandschnappschuss niemanden wirklich hereinlegen wird, war wohl auch Nino de Angelo bewusst. Umso ironischer fällt die Bildunterschrift des Instagram-Beitrags aus: „Von wegen Alkohol, Alkohol, Alkohol …bin wieder voll im Saft!“ Auch der Ort, an dem das Foto laut Ninos offiziellem Instagram-Account geschossen wurde, spricht Bände: Angeblich hält sich der Schlagersänger in der „Betty Ford Klinik“ für Suchterkrankte auf. Ob das der Wahrheit entspricht?

Seine Fans zumindest wissen den Post mit Humor zu nehmen. Ein Follower kommentiert beispielsweise „Den Body wünscht du dir“ unter den Beitrag. Ein weiterer schreibt: „Nanana... Photoshop macht möglich!“ Mit seinem sarkastischen Insta-Update kommt Nino de Angelo also gut an!