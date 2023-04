„No Angels“-Star Nadja gibt zu: Flucht in Alkohol und Drogen

Von: Carina Blumenroth

Anfang der 2000er ist niemand an den No Angels vorbeigekommen. Der Bruch der erfolgreichen Girlgroup hat Sängerin Nadja Benaissa den Boden unter den Füßen weggezogen.

Berlin – Im Jahr 2001 sangen viele Menschen Strophen von „Daylight in Your Eyes“ der No Angels mit. Die Girlgroup ging aus der ersten Staffel von „Popstars“ hervor. Rückblickend betrachtet war „No Angels“-Nadja Benaissa (40) damals „überfordert mit ihrem Leben“, wie sie in einem Gespräch mit zeit.de sagt.

Absturz in Alkohol und Drogen: Verarbeitung der Geschehnisse war für „No Angels“-Star Nadja schwer

Kreischende Massen vor der Bühne, Fans, die ihre Stars bis vor die Wohnung begleitet haben, das, was für viele schwer nachzuvollziehen ist, war für die No Angels Realität. „Manchmal haben mich Fans so eingekesselt, dass ich regelrecht Panik bekommen habe“, sagt Nadja Benaissa der Zeit. So viele Dinge seien gleichzeitig passiert, dass die Gefühle schwer zu verarbeiten waren. Ihre Flucht: Alkohol und Drogen.

Verarbeitet habe sie dadurch in dieser Zeit nichts, Alkohol und Drogen hätten allerdings geholfen „irgendwie zurechtzukommen“. Mit Mitte 30 habe Nadja Benaissa dann gemerkt, dass es nicht mehr weitergeht. Nach der Trennung der No Angels und ihrer Verurteilung ist ihr Leben „von Hundert auf null runter“. Mit dem Entzug von Musik und Sport habe sie versucht, sich selbst zu bestrafen.

Sich Hilfe holen ist okay: Therapeuten halfen „No Angels“-Star Nadja Benaissa

Geholfen habe Nadja Benaissa das Verständnis, dass es richtig ist, sich Hilfe zu holen. Dadurch habe sie realisiert, dass die wunden Punkte gar nicht so groß seien, wie sie dachte. Heute könne sie mit schwierigen Situationen gut umgehen, Telefonate mit Freunden oder sich vor Augen zu führen, wofür sie dankbar sein kann.

Als Mitglied der „No Angels“ wurde Nadja Benaissa berühmt – doch der Erfolg hatte auch seine Schattenseiten. © IMAGO/Stefan M Prager; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Sinn kann es in diesem Zusammenhang machen, diese Dinge aufzuschreiben. Für Nadja Benaissa zählt auch der Gedanke, dass es da etwas Größeres gibt als das eigene Ego. Daher bete sie zu Gott und zeige sich demütig. Das alles ist aber kein Selbstläufer: „Spiritualität ist wie Sport: Man muss sich überwinden und trainieren.“

Mit Drogen soll Benaissa schon als Jugendliche in Kontakt gekommen sein. Als Erwachsene scheint es, dass ihr der Absprung aus der Sucht gelungen ist. Im Jahr 2021 feierten die No Angels ihr Comeback: Nadja Benaissa steht wieder mit Sandy Mölling, Lucy Diakovska und Jessica Wahls auf der Bühne. Vanessa Petruo ist jetzt promovierte Psychologin. Nadja Benaissa hat sich neben den „No Angels“ derweil ein Standbein als Fitnesstrainerin aufgebaut. Verwendete Quellen: Zeit.de, MDR.de, Uniklinikum Dresden