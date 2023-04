„No Angels“-Star Vanessa arbeitet heute als Doktorandin in den USA

Mit den „No Angels“ feierte Vanessa Petruo Anfang der 2000er Riesenerfolge. Heute will die 43-Jährige nicht mehr als Popsängerin auf der Bühne stehen.

Los Angeles – Sie waren die Pop-Sensation der Jahrtausendwende: Als die „No Angels“ im Jahr 2000 die erste Staffel der Casting-Show „Popstars“ für sich entschieden, wurden die Bandmitglieder Sandy Mölling (41), Lucy Diakovska (46), Jessica Wahls (45), Nadja Benaissa (40) und Vanessa Petruo (43) über Nacht zu Stars. Mit ihrem Hit „Daylight in Your Eyes“ eroberten die fünf Sängerinnen in Windeseile die Charts und obwohl nur drei Jahre später die Trennung der „No Angels“ bekannt gegeben wurde, standen Sandy, Lucy, Jessica und Nadja seitdem immer mal wieder für Comeback-Konzerte gemeinsam auf der Bühne.

Vanessa Petruo dagegen schlug einen anderen Karriereweg ein. Bereits vor einigen Jahren sprach die gebürtige Berlinerin in einem Interview mit SPIEGEL darüber, dass der stressige Showbiz-Alltag bei ihr zu Depressionen geführt habe, weswegen sie sich letztendlich schweren Herzens gegen eine Musikkarriere entschied. Doch untätig war Vanessa seit ihrer Zeit bei den „No Angels“ keinesfalls. Kurz nach ihrem Ausstieg absolvierte sie ein Psychologiestudium an der Fernuniversität Hagen, später folgte dann ein Master im Fach Kognitive Neurowissenschaften an der Uni Dresden.

Vanessa Petruo ist heute eine erfolgreiche Akademikerin, doch ihre Liebe zur Musik hat sie nie verloren

Nachdem sie einige Zeit in einer Dresdner Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig war, entschloss sich Vanessa Petruo für ihre Karriere in der Neurowissenschaft nach Amerika umzuziehen. Dort promovierte die heute 43-Jährige erfolgreich. Als Doktorandin forscht sie seit 2020 an der „University of Southern California“ in Los Angeles in ihrem Fachbereich. Doch obwohl ihr beruflicher Werdegang Vanessa über die Jahre in eine ganz andere Richtung lenkte, hat der Ex-Engel seine noch immer treue Fangemeinde in Deutschland nicht vergessen.

Auf Instagram schrieb sie zuletzt an ihre Follower: „Wie einige von euch wissen, hat sich mein Leben seit der Auflösung der Band vor über 20 Jahren in eine andere Richtung entwickelt. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich habe die Leidenschaft für die Musik nie verloren. Sie hat sich lediglich in eine andere Form gewandelt – ich genieße es, Musik privat zu machen und meine kreativen Energien auf andere Weise auszudrücken.“ Ihren ehemaligen Bandkolleginnen wünsche sie nur das Beste: „Unsere gemeinsame Zeit in der Band werde ich immer in Ehren halten und bin dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben.“ Von den verbliebenden „No Angels“ erhielt die Wahl-Amerikanerin Unterstützung: Sandy, Lucy, Jessica und Nadja teilten Vanessas Worte auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts.