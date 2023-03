Die Wollnys in großer Sorge: „So krank wie noch nie“

Bei den Wollnys herrscht Alarmbereitschaft, denn eines der Kinder ist seit Monaten immer wieder krank. Was ist bloß mit Anastasia Wollny los?

Bei der TV-Großfamilie herrscht aktuell Alarmbereitschaft, denn eines der Wollny-Kinder ist „so krank wie noch nie“. Es geht um Anastasia Wollny, die dreijährige Tochter von Sylvana Wollny.



Das Kind ist ständig krank, was die Familie in große Sorge versetzt – doch nicht nur die Häufigkeit schockiert die Wollnys. Erst letzte Woche ging es der kleinen Anastasia so schlecht, dass die Großfamilie wirklich alarmiert war. Ihre Tochter sei letzte Woche in einem kritischen Zustand gewesen, berichtet Sylvana Wollny in ihrer Instagram-Story.

Große Sorge bei Sylvana Wollny: Ihre Tochter Anastasia ist zurzeit ständig krank. © Screenshot/Instagram/sylvana_wollny (Fotomontage)

„Anastasia war wieder sehr, sehr krank. So krank waren wir bisher noch nie, die hatte die ganze Zeit dauerhaft über 40 Fieber. Dementsprechend müde und erschöpft bin ich auch noch,“ berichtete die 31-Jährige ihrer Community. Seit Oktober 2022 sei ihre Tochter ständig krank: „So oft wie Anastasia krank ist oder war, war die Celina in ihren ganzen neun Jahren nicht, war ich in meinem ganzen Leben noch nicht.“

Sylvana Wollny macht sich Sorgen um ihre kranke Tochter

Als Anastasia aus dem Kindergarten gekommen war, ging es der Kleinen noch gut. Doch plötzlich bekam die Dreijährige glasige Augen, berichtet Sylvana Wollny weiter. „Dann fing das mit dem Fieber an und das war auch die ganze Zeit da.“

Natürlich ist die besorgte Mama gleich zum Arzt gefahren, der eine Erkältung vorhergesagt hat, die dann tatsächlich auch gekommen sei. „Schnupfen war extrem, so dass sie dann am Fiebern war und durch die Nase nicht atmen konnte“, erinnert sich die 31-Jährige. Nicht nur Anastasia war total verzweifelt, sondern auch Mama Sylvana.



Mittlerweile scheint es dem Kind besser zu gehen. Die Kleine kann diese Woche auch schon wieder in den Kindergarten gehen, berichtet Sylvana ihren Followern. Hoffentlich ist die Krankheits-Serie damit endgültig vorbei…