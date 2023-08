Nach 5 Jahren Ehe: Ross Antony hat nochmal geheiratet

Von: Elena Rothammer

Ross Antony ist seit 2006 mit Paul Reeves liiert und inzwischen auch verheiratet. Nach fünf Jahren Ehe haben sich der Schlagerstar und sein Partner wohl noch einmal das Jawort gegeben.

Siegburg – In Paul Reeves (49) hat Ross Antony (49) seine große Liebe gefunden. Seit rund 17 Jahren sind der Schlagerstar und der Opernsänger ein Paar, im Dezember 2017 haben sie sogar geheiratet. Im Netz erstaunten die Eltern zweier Kinder nun mit süßen Liebes-News.

„Just married“: Ross Antony und Paul Reeves überraschen ihre Fans

Via Facebook teilte der Bro‘Sis-Star ein Pärchenfoto von sich und Paul. Der Hintergrund sticht dabei besonders ins Auge. Eine Girlande mit den Worten „Just married“ hängt über ihnen. „Oups, was haben wir schon wieder getan?“, schrieb Ross dazu. Scheint, als hätten die beiden sich nach über 5 Jahren Ehe erneut das Jawort gegeben.

Seine Fans freuen sich für Ross, wie in der Kommentarspalte zu lesen ist. „Glückwunsch, auf die nächsten 20 Jahre“, schrieb ein Fan. Selbst Modern Talking-Star Thomas Anders (60) gratuliert in der Kommentarspalte. Küssen wollen sich Ross Antony und sein Ehemann in der Öffentlichkeit aber nicht – aus Respekt vor der älteren Generation. Verwendete Quellen: Facebook / Ross Antony