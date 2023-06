Noel Gallagher: Hymne für Man City mit Haaland am Schlagzeug

Teilen

Der frühere Kopf der Britpop-Band Oasis und Fußballfan Noel Gallagher macht solo weiter. © Matt Crockett /dpa

Eine Fußballhymne mit Erling Haaland an den Drums und Mario Balotelli als Rapper - das könnte dem früheren Kopf der Britpop-Band Oasis gefallen. Auch für weitere Kicker hat er Rollen.

Berlin - Der frühere Kopf der Britpop-Band Oasis, Noel Gallagher, kann sich eine gemeinsame Band mit Spielern seines Lieblingsvereins Manchester City vorstellen. Torschützenkönig Erling Haaland gehöre auf jeden Fall ans Schlagzeug, sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Seine Begründung: „Weil er ein verdammtes Biest ist und die Scheiße aus den Trommeln schlagen würde.“

Der ehemalige City-Stürmer Mario Balotelli würde sich gut als Rapper machen, so Gallagher. Mittelfeld-Ass Kevin De Bruyne solle als „Keybord-Zauberer“ in die Tasten hauen. Ein guter Bassist wäre laut Gallagher der englische Innenverteidiger John Stones. Sich selbst sieht er an der Gitarre.

„Die Jungs im Team sind momentan einfach nur großartig. Absolut klasse“, schwärmte der Rockstar. Das letzte Mal habe er geweint, als Man City Meister in der Premier League wurde. Nun geht der Club als Favorit ins Finale des FA Cups gegen den Stadtrivalen Manchester United (Samstag, 16.00 Uhr).

Eine Woche später kann man zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League gewinnen. Und dann? Vielleicht eine Hymne schreiben, sagte Gallagher. „Wenn man mich fragt.“ Musikalische Unterstützung für den Song hätte er sicher. Am Freitag veröffentlicht Gallagher aber erst einmal sein neues Album „Council Skies“.J dpa