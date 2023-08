Nur Matthias Reim nominiert: Schlager-Flaute bei „Die goldene Henne“ 2023

Von: Lisa Klugmayer

Die gute Nachricht: Matthias Reim hat die Chance, seine erste goldene Henne zu bekommen. Die schlechte Nachricht: Er ist der einzige Schlagerstar, der überhaupt nominiert ist.

Leipzig – Am 13. Oktober 2023 ist es wieder so weit: „Die goldene Henne“ wird wieder verliehen. Nun wurden die Normierten für dieses Jahr bekannt gegeben. Doch eins fällt gleich auf: Der deutsche Schlager ist dieses sehr so gut wie nicht vertreten. Nur Matthias Reim kann sich über eine Nominierung freuen.

Ben Zucker (39) und Ramon Roselly (29) haben eine, Florian Silbereisen (41) drei und Helene Fischer (38) ist absolute Rekordhalterin und hat gleich acht goldenen Hennen im Trophäenschrank stehen. Dieses Jahr hat auch Matthias Reim die Chance auf eine goldene Henne – und damit ist er auch der einzige Schlagerstar.

Während alle anderen seiner Schlager-Kollegen leer ausgehen, freut sich Matthias Reim über die Nominierung. „Ich bin überglücklich und stolz euch mitteilen zu können, dass ich für die Goldene Henne 2023 in der Kategorie Musik nominiert wurde!“, schreibt er seinen Facebook-Fans. „Das ist eine unglaubliche Ehre und ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch bedanken, denn ohne eure Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen“.

Matthias Reim bekommt aber starke Konkurrenz. In der Kategorie Musik sind außerdem Udo Lindenberg, Apache 207, Silbermond, Johannes Oerding und David Garrett nominiert.

Goldene Henne 2023: Das sind die Nominierten Kategorie „Film & Fernsehen“: Jella Haase, Thorsten Merten, Leonie Benesch, Simone Thomalla und Mišel Matičević. Kategorie „Comedy“: Olaf Schubert, Martina Hill, Torsten Sträter, Lisa Eckhart und Dieter Nuhr. Kategorie „Musik“: Udo Lindenberg, Apache 207, Silbermond, Johannes Oerding, Matthias Reim und David Garrett. Kategorie „Sport“: Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, der Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin, die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die Skisprungweltmeisterin Katharina Schmid und die Handballer des frischen Champions League-Siegers SC Magdeburg. Kategorie: „Aufsteiger des Jahres“: Maria Clara Groppler, Pola Geiger, Loi und Selina Grotian.

Ob Florian Silbereisen auch dieses Jahr „Die goldenen Henne“ moderieren wird, ist noch unklar. Dafür hat Florian Silbereisen nun schon erste Details rund um seine „große Schlagerstrandparty“ in Gelsenkirchen verraten. Unter anderem sind Roland Kaiser und Matthias Reim bei der Show zu Gast. Verwendete Quellen: MDR