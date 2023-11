Schlager-Star zeigt neuen Hund im Nordsee-Urlaub mit Wow-Foto: „Darf ich vorstellen?“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Wow, dieses Foto sieht schon nach Entspannung aus! Ein Schlager-Star präsentiert auf einem Nordsee-Foto seinen neuen Hund. Hätten Sie ihn erkannt?

Norderney - Auf Inseln und am Wasser ist Mickie Krause häufig unterwegs. Schließlich zählt Mallorca zu den Haupteinsatzgebieten des Ballermann-Stars. Dort macht der 53-Jährige immer wieder kräftig Halligalli, ist er doch mit Songs wie „10 nackte Friseusen“ und „Schatzi schenk mir ein Foto“ ein absoluter Stimmungsmacher und Paradiesvogel, der auch mal die Klappe aufreißt. Den ganz anderen Mickie Krause gibt es jetzt auf einem Facebook-Foto zu erleben: den stillen Hundeliebhaber, der die Ruhe am Nordsee-Strand genießt. Für sein unerwartetes Wow-Posting sammelte er zahlreiche Sympathien: Mehr als 2.000 Likes gab es in rund drei Tagen.

Schlager-Star Mickie Krause entspannt auf Norderney an der Nordsee mit neuem Hund

Hätten Sie Mickie Krause erkannt, wenn er dick eingepackt bei typischem Herbst-Nordsee-Wetter an Ihnen vorbeigeschlendert wäre? Wohl kaum. Ohne seine Markenzeichen-Perücke sieht Mickie Krause, der bürgerlich einen anderen Namen trägt, ganz anders aus. Aber er will ja gar nicht auffallen. Auch nicht auf seinem Foto. Denn dort will er den Fokus eh auf ein anderes Wesen lenken: Der Schlager-Star hat einen neuen Hund! „Darf ich vorstellen? Lui, 5 Monate alt und etwas chaotisch“, schreibt er. „Ich genieße die Ruhe an der Nordsee und freue auf die nächsten Termine bis Weihnachten, besonders auf die Christmas Dancing Tour!“

So kennt man ihn sonst: Mickie Krause auf der Bühne. © Star-Media/Imago

Ruhe, Natur, Hund – diese Kombination kennen und schätzen viele, um mal so richtig abzuschalten. Das zeigt sich in den Kommentaren: „Hunde sind die besten Freunde, die beste Medizin und Therapeuten. Der beste und treueste Wegbegleiter! Ich wünsche euch ganz viele schöne Momente und eine tolle gemeinsame Zeit“, schreibt eine Nutzerin. Andere schwärmen: „Ein kleiner Cocker, wie süß“, „Boah, ist der süüüüß“, „Viel Spaß, bei Tieren findet man die beste Ruhe“, „Lui sieht liebenswert süß aus“ oder „Viel Freude mit der süßen Fellnase“. Nicht wenige posten Fotos ihres eigenen Vierbeiners.

Schlager-Star Mickie Krause ist großer Norderney-Fan.

Und wo sind sie nun, der Mickie Krause und das neue Familienmitglied Lui? Das schreibt der Schlager-Star nicht zum Foto. Anderen Beiträgen ist aber zu entnehmen, dass der Urlaub auf die Insel Norderney geführt hat. Ein weiteres Posting zeigt einen 20-sekündigen Schwenk über den Nordsee-Strand – mit dem schlichten Begriff „Urlaub“ und vier Emojis.

Zudem erinnerte Mickie Krause an ein altes Video, für das er sich von Pierre M. Krause besuchen ließ. Nicht erst seitdem wissen Fans, dass der Schlager-Star ein großer Norderney-Fan ist. „Norderney, einfach eine tolle Insel!“, schrieb er zum Beispiel schon 2017 bei Facebook. Und 2018 sagte er der Bild auf die Frage, ob es jetzt Norderney statt Mallorca sein soll: „Nix Festes, aber trotzdem die zweitschönste Insel, welche ich nur privat und nicht als Mickie Krause besuche.“ Schön, dass es für die Anhänger trotzdem ein paar Einblicke gibt. Unlängst schlenderte ein anderer Schlager-Star im Normalo-Look durch die Straßen von St. Pauli. (lin)