Nosferatu-Spinne im Haus: Schock für Pietro Lombardis Verlobte Laura

Teilen

Laura Maria Rypa macht Zuhause einen Horror-Fund. © Instagram/Pietro Lombardi & Imago

Beim Putzen erleidet die schwangere Laura Maria Rypa einen kleinen Schock als sie plötzlich eine Nosferatu-Spinne vorfindet. Jedoch hat die Verlobte von Pietro Lombardi die Situation auch alleine im Griff und setzt die Spinne selber nach draußen.

Köln - Das ist nichts für schwache Nerven. Laura Maria Rypa (26) wollte doch eigentlich nur das Haus putzen und machte dabei eine Begegnung der etwas unangenehmeren Art. Die Verlobten von Pietro Lombardi entdeckte nämlich eine riesige Spinne, die an der Wand entlang krabbelte. Jedoch handelte es sich dabei nicht um eine normale „Hausspinne“, sondern um eine giftige Nosferatu-Spinne. Diese leben normalerweise im Mittelmeerraum, können aber auch mittlerweile, wahrscheinlich durch globale Erwärmung und auch Verschleppung, in Mitteleuropa gefunden werden.

Ausgewachsen können vor allem die Weibchen dieser Spinnenart mit ausgestreckten Beinen bis zu 5 cm groß werden. Kein Wunder, dass man sich bei so einer Begegnung erschreckt. Stress ist jedoch gerade nicht gut für die schwangere Freundin von Pietro Lombardi (30). Vor Kurzem musste die Influencerin bereits wegen Rücken- und Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jedoch gab es schnell Entwarnung, dem Baby ging es gut und auch die Mutter konnte sich von der Diagnose, Nierenstau, Gebärmutterhalsverkürzung und einer Infektion, schnell wieder erholen.

Laura findet Giftspinne bei sich und Pietro im Haus

Laura dokumentiert ihre Begegnung mit der Spinne fleißig für die Fans zum Mitverfolgen in ihrer Instagram-Story. Jedoch meistert sie die Spinnen-Situation wie ein Profi und ohne den Achtbeiner groß zu verletzen. Sie saugt sie ein und setzt sie dann im Garten aus. Da kann man nur hoffen, dass sie den Weg nicht so schnell wieder zurückfindet. Jedoch ist das Gift der Spinne für Menschen eher ungefährlich. Es kommt einem Mückenstich nahe, solange keine Allergie vorliegt. Ebenfalls beißt das Tier auch nur, wenn es sich in die Enge gedrängt fühlt.