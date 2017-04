Notaufnahme in Klinikum Großhadern! Sorge um Giulia Siegel

München - Sorge um Giulia Siegel. Die Tochter des Musikproduzenten Ralph Siegel musste am Dienstagabend in der Notaufnahme behandelt werden.

Giulia Siegel ließ sich am Dienstagabend im Klinikum Großhadern in der Notaufnahme behandeln. Zu schwach, um ein passendes Selfie auf Instagram zu posten, war die 42-Jährige allerdings nicht. „Doktorspiele in der Notaufnahme“ nannte sie den Schnappschuss. In ihrem Arm steckt deutlich sichtbar eine Infusions-Kanüle.

Was genau vorgefallen ist, teilt sie nicht mit, doch laut der Bildbetitelung hängt es wohl mit starken Magenproblemen zusammen. „Weniger Stress, rauchen, Alkohol und kein scharfes Essen ..... das ist klar“, verordnete sich das Model selbst.

Ansonsten gibt sie zu, in solchen Fällen ziemlich „beratungsresistent“ zu sein. Vielleicht ändert sie ihre Meinung allerdings noch einmal, wenn die Ergebnisse ihrer Untersuchung feststehen. Vermutlich werden die Fans es also bald erfahren, warum Giulia tatsächlich ins Krankenhaus musste.

kah