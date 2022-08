Autsch! Notfall im Schlafzimmer bei Pietro Lombardi während Liebesspiel

Von: Sarah Wolzen

Bei „World Wide Wohnzimmer“ plaudert Pietro Lombardi ein pikantes Detail aus seinem Liebesleben aus © youtube: worldwidewohnzimmer & Instagram: pietrolombardi

Pietro Lombardi ist zu Gast bei „World Wide Wohnzimmer.“ Bei einem Spiel wird der künftige DSDS-Juror nach Unfällen im Schlafzimmer gefragt. Da gesteht Pietro, dass er sich selbst schon beim Liebesspiel verletzt hat.

Köln - Lange hatten seine Fans spekuliert, im Juni machte Pietro Lombardi (30) dann das Liebes-Comeback mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa (26) offiziell. Zuvor hatten die beiden monatelang mit ihrer On/Off-Beziehung für Schlagzeilen gesorgt. Nun plaudert der 30-Jährige sogar Details aus dem Schlafzimmer aus.

Pietro Lombardi gesteht Unfall im Schlafzimmer

Am 17. August war Pietro Lombardi zu Gast bei „World Wide Wohnzimmer“, dem YouTube-Format der Zwillinge Dennis und Benni Wolter. Die spielten mit dem DSDS-Sieger von 2011 das beliebte Partyspiel „Ich habe noch nie...“ und entlockten ihm damit eine schlüpfrige Geschichte.

Als gefragt wird „ich habe mich noch nie beim Sex verletzt...“ muss Pietro gestehen: „Ja, ich habe mir schon mal eine Zerrung im Oberschenkel geholt.“ Er sei dann „einfach am Ende gewesen“, denn nachdem der Krampf gekommen sei, habe er ihn einfach nicht mehr wegbekommen.

Pietro Lombardi holt sich Zerrung beim Liebesspiel

Blöd, denn das Liebesspiel hatte gerade erst an Fahrt aufgenommen. Er sei „gerade in der Offensive“ gewesen, so Pietro weiter. „Du kannst auf einmal die Bewegung nicht mehr machen“- das sei nicht einfach für ihn gewesen.

Damit ist Pietro Lombardi jedoch nicht allein. Schließlich gehören Zerrungen zusammen mit Hautabschürfungen zu den häufigsten Verletzungen beim Liebesspiel. Grundsätzlich passieren im Haushalt die meisten Unfälle. Das sind die Top 5 der Gründe, weshalb sich viele Menschen in den eigenen vier Wänden verletzen:

1. Stürze

2. Schnittwunden

3. Verbrennungen

4. Vergiftungen und Stromschläge

5. Feuer

Vergleicht man die Oberschenkelzerrung mit der Schwere der anderen Verletzungsmöglichkeiten, ist Pietro Lombardi sogar noch glimpflich davongekommen.

Künftig sollte sich der 30-Jährige jedoch besser nicht mehr verletzen. Schließlich gehört Pietro Lombardi bald wieder zur DSDS-Jury rund um Dieter Bohlen. Verwendete Quellen: youtube/worlwidewohnzimmer; aok.de; deutsche-familienversicherung.de