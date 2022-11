Gegner von König Charles III. sammeln Geld, um seine Regentschaft zu verhindern: #Notmyking

Von: Annemarie Göbbel

Unter dem Hashtag #NotMyKing wird derzeit Geld gesammelt, um gegen die Krönung Charles III. mobil zu machen. Auch junge Briten sind nicht restlos begeistert von Regent und Monarchie. Mit friedlichen Protesten muss der Nachfolger der Queen jedenfalls rechnen.

London – Nach einigen Startschwierigkeiten mit auslaufenden Stiften hat König Charles III. (73) sich offensichtlich gut in sein Amt eingefunden. Auch mit Königsgemahlin Camilla (75) könnte es schlechter laufen. Mit Thronfolger Prinz William (40) und Kate Middleton (40) bilden die vier ein vielversprechendes Kleeblatt. Dass Prinz Harry (38) gelegentlich Ärger macht, war schon zu Zeiten der Regentschaft seiner Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022). Doch eine dunkle Regenwolke bewegt sich dennoch auf den neuen König zu. Sie könnte seine Krönung überschatten.

Jungen Briten bedeutet die Monarchie nicht mehr so viel wie zu Zeiten der Queen

Nur 29 Prozent der 18- bis 24-Jährigen erwarteten laut einer Umfrage des Instituts YouGov im Mai, dass Charles ein guter König sein werde. Auf einer Beliebtheitsskala der Royals landete er bei den Millennials auf dem bescheidenen zwölften Platz – weit hinter der Queen, Prinzessin Kate und ihrem Mann Prinz William, die die Plätze eins bis drei belegten.

Diese Zahlen spiegeln auch einen Crowdfunding-Aufruf wider, der Geld für Plakate unter dem Hashtag #NotMyKing einsammeln will. Bis Ende des Jahres sind es derzeit noch 50 Tage – bis dahin sollen 35.000 Pfund (knapp 40.000 Euro) zusammengekommen sein, die für Plakate ausgegeben werden sollen, die eine Abschaffung der Monarchie vorschlagen. Infrage gestellt wird auch die Krönung.

Die Kritik an der Monarchie wächst, Charles III. wird mit Protesten zur Krönung rechnen müssen.

Protestplakate werden über eine Crowdfounding-Plattform finanziert. König Charles solle nicht so viel Geld für seine Krönungszeremonie ausgeben, lautet die Botschaft der Monarchie-Gegner (Fotomontage). © Alastair Grant/dpa & Screenshot @crowdfunder.co.uk

Charles hätte das höchste Amt bereits inne, aber 2023 wolle er mit der Krönung eine „unnötige Pantomime aufführen“, heißt es beim Spendenaufruf. Er wolle seine erbliche Macht und seine Privilegien zur Schau stellen, heißt es weiter. Dies werde in friedlichen Anti-Monarchie-Protesten bei der Krönung gipfeln, die für den Sommer 2023 erwartet würden.

Die Stellung zur Monarchie hat sich durch den Tod der Queen geändert. „Die Queen war die Monarchie. Die Monarchie war die Queen“. Mit Charles auf dem Thron sähe es anders aus. Immerhin 9.300 Pfund (10.600 Euro) sind schon zusammen gekommen. Das Geld soll für Billboards, Social Media, Lobbyarbeit, Berichterstattungen in der BBC und Events ausgegeben werden. Auch, dass er die Aufarbeitung der Sklaverei in Aussicht gestellt hat, aber noch nicht angegangen ist, brachte Charles III. bei einem Besuch in York ein, dass ein Einzeltäter mit Eiern auf ihn zielte. Immerhin: Dem König wird auch von jungen Briten zugutegehalten, dass er für Umwelt und Nachhaltigkeit eintritt. Verwendete Quellen: crowdfunder.co.uk, yougov.de, Twitter@IndMediaGroup