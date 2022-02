ntv-Moderatorin bricht bei Liveschalte zusammen: TV-Sender bricht Interview ab

ntv-Moderatorin Clara Pfeffer bricht während einer Livesendung zusammen © ntv

Während „ntv Frühstart“ bricht Reporterin Clara Pfeffer plötzlich zusammen. Die Livesendung muss abgebrochen werden.

Berlin - Am Dienstagmorgen (15. Februar) kommt es bei „ntv Frühstart“ zu einem Schreckensmoment. Die Reporterin Clara Pfeffer bricht während der Livesendung vor laufender Kamera zusammen.

Zu Gast im Studio ist Sepp Müller, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union. Mit ihm führt Clara Pfeffer gerade ein Interview. Dass es ihr dabei nicht gut geht, ist der Journalistin zunächst nicht anzumerken. Doch plötzlich scheint sie an Wortfindungsstörungen zu leiden, verdreht die Augen und droht umzukippen, wie tz.de berichtet.

Während eines Live-Interviews bricht Reporterin Clara Pfeffer zusammen

Sepp Müller eilt ihr gleich zur Hilfe. „Alles okay?“, hört man den Politiker noch fragen. Die Sendung wird daraufhin sofort abgebrochen, die Regie schaltete ins Nachrichtenstudio nach Köln um.

Schon am Nachmittag meldet sich Clara Pfeffer jedoch wieder zu Wort. „Vielen lieben Dank für die vielen Genesungswünsche! Es geht mir schon deutlich besser und ich werde mich jetzt erst mal erholen. Und in Zukunft auch vor dem Frühstart richtig frühstücken“, so die Reporterin bei Twitter.

Einen besonderen Dank spricht sie zudem Studiogast Sepp Müller aus: „Sie haben wirklich toll reagiert!“