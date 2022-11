Nun ist auch der Po weg: „Goodbye Deutschland“-Star Lisha hat schon 21 Kilo verloren

Von: Jonas Erbas

Teilen

Stolze 21 Kilo hat Lisha in den vergangenen Monaten abgenommen. Dafür verfolgte die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin einen radikalen Diätplan. Die Gewichtsabnahme brachte jedoch ungewollte Folgen mit sich.

Mallorca – Seit ihrem Umzug nach Mallorca gehören Lisha und Lou zu den wiederkehrenden Stars bei „Goodbye Deutschland“. Das YouTuber-Paar hat auf der sonnigen Baleareninsel nicht nur eine neue Heimat gefunden, sondern auch seinen Lebensstil teils radikal umgestellt. Insbesondere die 36-Jährige unterzog sich in den vergangenen Monaten einer erstaunlichen Verwandlung – doch die brachte einen unerwünschten Nebeneffekt mit sich!

Lisha wiegt nur noch 57 Kilogramm – „Goodbye Deutschland“-Star trauert nach Diät um ihren Po

Damit die Kilos nur so purzelten, setzte die „Sommerhaus der Stars“-Drittplatzierte von 2020 auf eine umstrittene, nicht gerade empfehlenswerte Diätmethode: Lisha nahm Appetitzügler zu sich und aß nur noch Obst – dadurch verlor die 36-Jährige insgesamt 21 Kilo und das binnen kürzester Zeit. Aus medizinischer Sicht ist davon in jedem Fall abzuraten.

In nur wenigen Wochen hat Lisha sage und schreibe 21 Kilogramm abgenommen: „Mein Po ist natürlich komplett weg, dafür war ich ja sehr bekannt“, verrät sie im RTL-Interview © Screenshot/RTL/rtl.de

Auch die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin muss nun mit den Folgen leben, die ihre Gewichtsreduktion von 78 auf 57 Kilo (bei einer Körpergröße von 1,70 Metern) mit sich brachte: „Mein Po ist natürlich komplett weg, dafür war ich ja sehr bekannt. Da ist fast nichts mehr übrig geblieben“, verrät die Influencerin im Interview mit rtl.de. Sie versuche derzeit zwar, mit gezieltem Training dem entgegenzuwirken, doch das scheint aussichtslos: „Training ist halt nicht das gleiche wie Fett“, so die 36-Jährige.

Risiko Essstörungen – eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Das Bundesministerium für Gesundheit unterscheidet in drei Hauptformen von Essstörungen: Anorexie (Magersucht), Bulimie (Ess-Brech-Sucht) und Binge-Eating-Störung (regelmäßig auftretende Essanfälle ohne gewichtsregulierende Maßnahmen). Letztere trete laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) am häufigsten auf: Von 1000 Mädchen und Frauen erkranken im Durchschnitt 28 Personen an dieser, gefolgt von 19 an Bulimie und 14 an Magersucht. Besonders schwierig: Individuell lassen sich häufig keine klaren Einteilungen vornehmen, da oftmals eine Mischform vorliegt. Weitere Informationen sowie Beratungs- und Hilfsangebote finden sich auf der eigens auf Essstörungen ausgerichteten Website des der BZgA.

Lisha will nicht weiter abnehmen – „Goodbye Deutschland“-Auswanderin „reicht es wirklich“

Auch an Brust, Armen und Beinen habe sie durch Sport und einen medizinischen Eingriff an Gewicht verloren, so Lisha. „Natürlich merkt man hier und da mal einen Knochen, aber ich mag das, wie es ist“, zeigt sich die „Goodbye Deutschland“-Berühmtheit zufrieden mit ihrer Verwandlung. Sie fühle sich „sehr gesund und wohl“.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Mit ihrer Diät sei inzwischen Schluss, so die 36-Jährige: „Jetzt reicht es wirklich“, gibt sich die YouTuberin vernünftig und erklärt: „Ich will ja trotzdem noch weiblich aussehen.“ Eine andere prominente Wahl-Mallorquinerin, die mit dem Paar ebenfalls gut befreundet ist, sorgte indes jüngst für ganz andere Schlagzeilen: Danni Büchner stritt mit einer Flughafen-Mitarbeiterin und schwärzte diese bei ihrem Vorgesetzten an. Verwendete Quellen: rtl.de, bundesgesundheitsministerium.de, bzga-essstoerungen.de