Nur 915,79 Euro: Thomas Gottschalk bekommt trotz Mega-Karriere eine kleine Rente

Von: Carina Blumenroth

Eine beeindruckende Karriere wie die von Thomas Gottschalk können die wenigsten hinlegen. Trotzdem fällt die Rente des „Wetten, dass..?“-Urgesteins sehr gering aus.

Baden-Baden – Mit 72 Jahren ist Thomas Gottschalk in einem Alter, da haben sich viele andere schon zur Ruhe gesetzt und genießen die Rente. Für den Moderator scheint das allerdings nichts zu sein. Er ist weiterhin in der Medienwelt präsent – nimmt an unzähligen Sendungen teil und moderiert auch weiterhin.

Thomas Gottschalk und die Rente – ihm stehen 915,79 Euro im Monat zu

Wer in die gesetzliche Rentenkasse einzahlt, bekommt am Ende des Arbeitslebens eine Rente ausgezahlt. Wie hoch die ist, hängt unter anderem von den eingezahlten Jahren ab. Dem Handelsblatt verriet Gottschalk vor knapp drei Jahren seine Rentenhöhe: 915,79 Euro im Monat. Er sagte: „Das verdanke ich meiner Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk in den achtziger Jahren.“ Bei berühmten Kollegen, wie Schlagersänger Jürgen Drews, sieht das anders aus, er soll „noch nicht mal 200 Euro“ Rente bekommen, wie TZ.de informiert.

Mit 72 Jahren hat er „das offizielle Rentendatum offensichtlich verpasst“, jetzt wolle er weitermachen, „bis der Arzt kommt“. Nach eigenen Angaben hat er bei seiner Arbeit nicht an den Erfolg gedacht, er hätte alles, was er „beruflich gemacht habe, auch gratis abgeliefert“, weil es ihm Spaß gemacht hat.

Haribo macht(e) alle froh: Thomas Gottschalks Werbedeal lohnte sich für „alle Beteiligten“

Die Goldbären von Haribo und die goldenen Locken von Thomas Gottschalk, das war über Jahrzehnte ein Bild, welches viele Zuschauerinnen und Zuschauer sofort vor Augen hatten, wenn es um das Fruchtgummi ging. Der Deal, so sagte Gottschalk im Handelsblatt, lohnte sich für „alle Beteiligten“. Konkret in Zahlen äußerte sich der Moderator nicht zu seiner längsten Werbepartnerschaft, andere Medien berichten allerdings von einer Millionensumme, die Gottschalk Haribo verdankt.

Egal ob bei „Wetten, dass..?“ oder als Werbegesicht von Haribo – Thomas Gottschalks Karriere kann sich mehr als sehen lassen. © IMAGO/biky; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

In verschiedenen Medien wird das Vermögen von Gottschalk auf 90 Millionen Euro geschätzt, wovon rund 40 Millionen in Immobilien angelegt sein sollen. Das weist Gottschalk im Handelsblatt allerdings zurück: „Mit nichts kann man in Deutschland Menschen mehr schaden, als ihnen irrsinnigen Reichtum zu unterstellen. Der einzige Trost wäre, wirklich so reich zu sein, aber das bin ich nicht.“

