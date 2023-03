„Nur Arbeitsmeeting“: Yvonne Woelke macht sich über Iris Kleins Date lustig

Seit der Affäre zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein werden einige Streits auf Instagram ausgetragen. So wetterte die Blondine nun gegen ein Date von Daniela Katzenbergers Mutter.

Der Streit zwischen Yvonne Woelke (41) und Iris Klein (55) geht in die nächste Runde. Peter Klein begleitete Lucas Cordalis mit nach Australien zum Dschungelcamp-Dreh. Dort hatte er dann anscheinend eine Affäre mit Yvonne Wolke (41) – der Begleiterin von Djamila Rowe (55). Seitdem herrscht dicke Luft zwischen Daniela Katzenbergers Mutter und Yvonne Woelke. Nach der Trennung der Kleins stand es schlecht um die 55-jährige. Doch mittlerweile geht es ihr besser und sie wagt sich sogar wieder auf den Dating-Markt – ganz zur Belustigung von Yvonne Woelke.

Yvonne Woelke hatte vom vermeintlichen Date ihrer Konkurrentin auf Instagram erfahren und gleich in ihrer Story Dating-Tipps gepostet. Dabei schrieb sie unter anderem: „Nicht vom Ex reden“ und auch „Ehrlich sein“. Doch es kam anders und nur kurz darauf postete die 41-jährige: „Fake-Date. Nur peinlich. Dann noch mit einem verheirateten Mann.“ Etwas später erklärte sie, was sie mit dieser Aussage meinte: „Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Also ich hab mir gestern so viel Mühe gegeben und Dating-Tipps gegeben, und jetzt habe ich festgestellt: Es war gar kein Date. Was ist denn da los? Das war eigentlich ein Arbeitsmeeting.“

So reagiert Iris Klein auf die Angriffe von Yvonne Woelke

Iris Klein hat kein Verständnis für die gehässigen Kommentare und hatte bereits auf die Datingtipps auf Instagram reagiert: „Selbst wenn ich im Kartoffelsack zu meinem Date gehe, habe ich mehr Klasse als so eine Ehebrecherin!“ Außerdem stellte sie klar, dass sie sich niemals an einen verheirateten Mann heranmachen würde und keine Ehebrecherin sei – ein ganz klares Statement gegen ihre Widersacherin.