„Nur deshalb mache ich weiter Musik“: Schlagerstar Andrea Berg wendet sich aus Miami an ihre Fans

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Andrea Berg arbeitet gerade in Miami an ihrem neuen Album. Doch der Schlagersängerin fällt es schwer, sich angesichts der momentanen Lage in der Ukraine auf ihre Musik zu konzentrieren. Einen Lichtblick hat sie allerdings immer noch.

Kleinaspach - Das Leid der Ukrainer ist gewaltig und viele Promis sammeln Spenden oder teilen ihre Bestürzung. Auch Andrea Berg zeigt sich auf Instagram schwer getroffen von der ukrainischen Not. Die Schlagersängerin (hier alle News auf der Themenseite) befindet sich gerade im amerikanischen Florida und arbeitet an ihrem neuen Album. Doch bei all den furchtbaren Nachrichten aus Europa fällt es ihr schwer, sich darauf zu konzentrieren, wie sie nun in einer langen Nachricht an ihre Fans verrät. tz.de berichtet.

Andrea Berg deutsche Schlagersängerin Geboren 28. Januar 1966 (Alter 56 Jahre), Krefeld Größe 1,68 m Ehepartner Ulrich Ferber (verh. 2007), Olaf Henning (verh. 2002–2004)

„Freiheit“: Das wünscht Schlagerstar Andrea Berg allen Menschen auf dieser Welt

„Hallo ihr Lieben, ich bin in Miami und versuche mich gerade auf die Songs für unser neues Album zu konzentrieren. Es fällt mir unglaublich schwer und es fühlt sich irgendwie absurd an. Tief in mir drin bin ich wirklich verzweifelt und traurig“, schreibt Andrea Berg (Alle Infos über die Schlagersängerin) unter ihr neustes Instagrambild.

Das Foto zeigt ein hell erleuchtendes Hochhaus - wahrscheinlich in Miami - bei Nacht. In lila Großbuchstaben steht „Freedom“ (dt: Freiheit) auf dem Wolkenkratzer. „Die Gedanken, Nachrichten, Bilder und Schicksale aus den Kriegsgebieten lassen mich einfach nicht los“, schreibt Andrea Berg weiter. „Wie würde ich meinem Kind erklären, dass wir ohne Papa, ohne Lieblingsspielzeug unser Zuhause verlassen, in einem U-Bahn-Schacht ausharren, frieren, tagelang zu Fuß ohne Essen und Trinken unterwegs sind und um unser Leben fürchten müssen…???“, fragt die Schlagersängerin sich selbst und ihre Fans.

„Freiheit“: Das wünscht Schlagerstar Andrea Berg allen Menschen auf dieser Welt. © Instagram/Andrea Berg

„Nur deshalb mache ich weiter Musik“: Schlagerstar Andrea Berg wendet sich aus Miami an ihre Fans

Doch zu sehen, wie Menschen zusammenkommen und einander helfen, tut Andrea Berg (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) gut: „Überall stehen die Menschen auf, handeln, helfen und setzen Zeichen für den Frieden“.



Manchmal, wenn sie vor dem Mikro im Studio stehe und singe, gelinge es ihr, sich für einen Augenblick fallen zu lassen. Musik könne trösten und gebe den Menschen Mut. „Deshalb - und nur deshalb - mache ich hier weiter Musik und sehne mich nach dem Tag, an dem unsere Herzen wieder leicht sind und wir wieder miteinander singen“, beendet sie ihre Nachricht schlussendlich.

Andrea Berg postet emotionale Nachricht: Fans zeigen ihr Mitgefühl

Die Fans von Andrea Berg (Die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) scheinen sich ähnlich zu fühlen. Innerhalb kürzester Zeit sammelt das Foto viele, viele Likes und in den Kommentaren findet man jede Menge Herz-Emojis und aufmunternde Worte.

Einer ihrer 127.000 Instagram-Follower schreibt: „Danke für diese Worte“. Ein weiterer Fan schreibt: „Hoffen wir gemeinsam! Menschlichkeit, Toleranz und Respekt für alle Menschen. Musik verbindet uns!“. „Was für eindrucksvolle Worte von dir…“, lautet ein dritter Kommentar.

Doch nicht Schluss mit Schlager? Vanessa Mai und Andrea Berg sollen an einem Duett arbeiten

Apropos, neue Musik von Andrea Berg: Schlagerfans dürfen gespannt sein! Möglicherweise singen Andrea Berg und Schwiegertochter Vanessa Mai nämlich demnächst im Duett.

Verwendete Quellen: Instagram/andreabergoffiziell