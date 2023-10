Nur hinter verschlossenen Türen: Kate Middletons kecker Spitzname für Prinz William

Von: Annemarie Göbbel

Kate Middleton hat, was Spitznamen angeht, eine bewegte Vergangenheit. Kein Wunder, dass die Dreifachmama auch bei ihrem Ehemann verbal ohne übertriebenes Zartgefühl vorgeht.

Windsor – Auch hochrangige Royals wie Kate Middleton (41) und Prinz William (41) sind am Ende des Tages nur Menschen, die Spitznamen für sich gefunden haben und benutzen. Doch was normalerweise nur im Privaten zu hören sein sollte, rutscht schnell auch mal aus Versehen in der Öffentlichkeit über die royalen Lippen.

Im Palast wird Prinz William hinter vorgehaltener Hand offenbar „Prinz Glatzkopf“ genannt

Auf der Chelsea Flower Show im Jahr 2016 wurde laut Mirror belauscht, wie Prinz William und Prinzessin Kate sich gegenseitig liebevoll mit „Darling“ und „Babe“ ansprachen. Jetzt bringen Buchrecherchen einen spitzbübischen Kosenamen der Dreifachmama ans Tageslicht.

Laut Tom Quinns neuem Buch „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family“, das die Geschichte der königlichen Familie anhand von Interviews mit Palastpersonal und Insidern erzählt, hat William einen sehr süßen Namen für seine Frau. Der Prinz soll seine Kate manchmal „Babykins“ nennen. Die Prinzessin bezeichnet William unterdessen als „Baby“, nannte ihn aber auch augenzwinkernd „Baldy“ (dt. „Glatze“).

Unzählige Spitznamen – Prinz Harry hat die Nase vorn Prinz Harry (38) wurde in seinen wilden Tagen „Flash“ genannt, vermutlich in Anlehnung an den fiktiven Armee-Lothario Harry Flashman. Andere, liebenswertere Namen für Harry sind „Potter“, nach J. K. Rowlings Zauberer, und „Gromit“ in Anlehnung an Nick Parks animierte Hundegeschichte. Laut Harrys eigener Überlieferung in seinem Buch „Spare“ nannte Prinz William ihn in ihrer Jugend „Harold“. Weitere Nicknames für den Zweitgeborenen des amtierenden Königs sind „Baz, Spike, Bazzarooni“. Der Name „Spike Wells“ bei Facebook bezog sich dabei auf seine ungebändigten Haare.

Tierische Spitznamen sind weit verbreitet: Das Thronfolger-Ehepaar kann ein Lied davon singen

Hinreichend bekannt hingegen ist, dass Prinzessin Diana (36, † 1997) ihren Ältesten als Kind „Wombat“ nannte. Keine Standard-Geschichte ist allerdings, dass Kate als junges Mädchen den Spitznamen „Squeak“ (dt. Quietschen) bekam, als sie die St. Andrew’s School in Berkshire besuchte. Doch irgendwann schwelgte Kate offenbar doch laut in Erinnerungen: Sie sei „Squeak“ genannt worden, während ihre Schwester Pippa Middleton (40) mit dem Spitznamen „Pip“ bedacht worden sei. So hätten auch die Namen ihrer Meerschweinchen gelautet, berichtete die Prinzessin ungerührt weiter.

Die Prinzessin von Wales zieht ihren Ehemann Prinz William auch nach zwölf Ehejahren mit einem Spitznamen auf (Fotomontage). © Doug Peters/Imago

Das lässt tief blicken. „Baldy“ ist da nur die logische Fortführung in einer Reihe frecher Spitznamen, mit denen die bürgerliche Prinzessin schon früher konfrontiert war. Auch die royalen Kids tragen Kosenamen: Prinz George nennt sich offenbar selbst „Tips“, Tochter Charlotte wird „Lottie“ genannt.

Der Name „Tips“ sei eine Weiterentwicklung der Initialen „PG“, die Prinz Georges Klassenkameraden ihm gegeben haben. Es scheint, dass sich der Name seitdem zu „PG Tips“ gewandelt hat, wobei George den Spitznamen so sehr genießt, dass er ihn als „Tips“ benutzt. Prinz Louis schließlich wird von seinen Eltern zärtlich als Lou Bug (dt. Lou kurz für Louis und Bug für Käferchen) gerufen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, mirror.co.uk