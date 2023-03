„Nur im Kopf, was denken die Leute“: Vanessa Mai rät Helene Fischer nach Unfall zur Vorsicht

Vanessa Mai hat für Schlagerkollegin Helene Fischer einen Rat © IMAGO / Panama Pictures & osnapix

Helene Fischer sollte es langsam angehen lassen und ihre Verletzung ernst nehmen, findet Sängerin Vanessa Mai. Sie spricht aus Erfahrung, schließlich war sie schon in einer ähnlichen Situation.

Die Verletzung von Helene Fischer kurz vor ihrer großen Tour hätte zu keinem schlimmeren Zeitpunkt kommen können. Der Unfall der Sängerin beschäftigt nicht nur ihre Fans, sondern auch Kolleginnen im Showgeschäft. In einem Interview drückte Vanessa Mai jetzt ihr Mitgefühl aus.

„Das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario für jeden Künstler“, sagt Vanessa Mai in einem Gespräch mit dem NDR über die Verletzung von Helene Fischer kurz vor deren Tourstart in Bremen. Die Musikerin betonte auch, dass die Gesundheit an erster Stelle stehen sollte, auch wenn der Druck groß ist: „Ein Künstler hat meistens nur im Kopf, was denken die Leute. Trotzdem ist es superwichtig, dass man dann auf sich selbst schaut.“

Helene Fischer: Sie musste ihren Tourstart verschieben

Helene Fischer hatte am Montagabend, den 21. März, nur einen Tag vor dem Start ihrer Mega-Tour auf Instagram verkündet, dass sie sich eine Rippenfraktur zugezogen habe und deshalb die ersten Konzerte verschoben werden müssen. Ihre Fans zeigten sich verständnisvoll und wünschten der Sängerin eine schnelle Genesung. “Ich wünsche ganz schnelle Genesung und bin in Gedanken bei ihr. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist das, was man sich nicht wünscht als Künstler”, schließt sich Schlagerkollegin Vanessa Mai den Wünschen an.

Mai spricht aus Erfahrung, denn auch sie hat sich schon einmal kurz vor einem Konzert verletzt. Im April 2018 hat sich die Sängerin nur wenige Stunden vor einem Konzert in Rostock bei einem Unfall mit einem Tänzer schwer am Rücken verletzt. Vanessa Mai wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, das Konzert musste abgesagt werden.

Für Helene Fischer bedeutet der Unfall ebenfalls eine Zwangspause. Ihre Tour soll nun planmäßig am 11. April in Hamburg starten. Die Konzerte in Bremen wurden auf den 10. bis zum 12. Mai verschoben, die Shows in Köln auf die Tage vom 25. August bis 2. September. „Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit“, hieß es vom Veranstalter.