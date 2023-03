Nur Ingwertee, kein Essen: So verhält sich Victoria Swarovski vor Fotoshootings

Nur Ingwertee – kann das gesund sein? Um sich auf ihre Fototermine vorzubereiten, unterzieht sich die österreichische Sängerin Victoria Swarovski einer strengen Diät.

In einem Interview mit dem Privatsender RTL berichtete die Moderatorin und Sängerin Victoria Swarovski (29) kürzlich, wie sie sich auf ihre anstehenden Fototermine vorbereitet. Neben ihrem regelmäßigen Sportprogramm und „gesunder Ernährung“ stünde ab den zwei Wochen vorher noch ein härteres Work-out an. Die Kristallerbin nennt es „Hardcore-Training“.

Am Vortag sei es mit den Mahlzeiten dann ganz vorbei, denn da legt Victoria Swarovski quasi einen Fastentag ein. Gegenüber RTL erklärte sie ihre Spezialdiät so: „Zwei Tage davor, da esse ich einen richtig fetten Spaghetti-Teller. Und dann den Tag davor esse ich gar nichts und trinke nur Ingwertee“, sagt sie.

Schon vor längerer Zeit hatte die „Let‘s Dance“-Moderatorin in einem Interview mit dem Magazin Stern verraten, dass sie ihr Schlanksein nur mit viel harter Arbeit erreicht. „Leider gehöre ich nicht zu den Menschen, die, ohne was zu tun, rank und schlank sind und dann auch noch alles essen können, ohne nennenswert zuzunehmen“, bedauerte die damals 27-Jährige.

„Sport, Sport und Ernährung“: Victoria Swarovski verrät ihr Fitness-Geheimnis

Auf ihre „Bikini-Figur“ angesprochen, die sie 2021 in einer Traumschiff-Episode präsentierte, erklärte sie ihre Maßnahmen mit „Sport, Sport und Ernährung“. Da ein bestimmtes Aussehen nun mal zu ihrem Job gehöre, achte sie darauf, was sie esse und „mache auch so viel Sport wie möglich“. Vor Fototerminen, aber auch vor einer neuen „Let‘s Dance“-Staffel werden die Maßnahmen noch einmal strenger, „aber alles in Maßen“, natürlich.