„Nur noch neun Wochen“: Janina Reimann zeigt prallen Babybauch kurz vor der Entbindung

Janina Reimann zeigt ihren prallen Babybauch © Instagram / @janina_reimann23

Janina Reimann wird zum zweiten Mal Mutter. Sie und ihre Sohn Charlie freuen sich schon auf das Baby, das in neun Wochen auf die Welt kommt.

Bald ist es bei Janina Reimann so weit und sie bekommt ihr zweites Baby. Die Reimanns haben im deutschen Fernsehen ein eigenes, bekanntes TV-Format. So zogen Janinas Eltern Konny und Manu Reimann 2004 mit ihr nach Texas in den USA. Seitdem wird die bekannte Familie von Kameras begleitet und zeigt ihr Auswanderer-Leben den zahlreichen Fans. Janina hat bereits ein Kind und bald ist es wieder so weit, denn ihr zweites Kind kommt bereits in neun Wochen.

Nun hat Janina Reimann ein neues Foto in ihrer Instagram-Story gepostet. Darauf ist die junge Mutter mit großem Babybauch zu sehen. Das Foto hat sie wohl selber geschossen, denn ihre Babykugel ist von oben zu sehen. Ihr Bauch verdeckt fast ihre Füße. Vor ihr steht ihr kleiner Sohn Charlie, der mit Seifenblasen spielt. Dazu schreibt Janina: „Luftblasen für das Baby“.

Manu Reimann verkündet Geburtstermin

Das war nicht das erste Mal, dass die junge Frau ihren Babybauch auf Instagram zeigte. Denn bereits im Januar hatte sie auch schon eine Instagram-Story veröffentlicht. Dabei schrieb sie als Bildunterschrift: „Nur noch neun Wochen“. Und noch eine Kleinigkeit fiel den Fans sofort auf: Denn unter das Foto postete sie eine Kokosnuss. Das war wohl die Größe, die das Baby zu dem Zeitpunkt hatte. Auch auf diesem Foto saß ihr Sohn Charlie mit im Bild. Mutter und großer Bruder freuen sich schon auf das Geschwisterchen. Bereits im Oktober letzten Jahres hatte „Oma“ Manu gemeint, dass der Geburtstermin noch etwas hin ist: „Das Baby kommt Ende März“.