Nur so alt, wie man sich fühlt: Schauspieler Heinz Hoenig mit 71 Vater geworden

2019 läuteten für Heinz Hoenig (71) und Annika Kärsten-Hoenig (37) bereits die Kirchenglocken © IMAGO/Future Image

Heinz Hoenig ist mit 71 noch einmal Vater geworden. Jedoch muss sich die Familie aufgrund seines höheren Alters jetzt mit Anfeindungen und Hassnachrichten rumschlagen.

Blankenburg im Harz - 2019 läuteten für Heinz Hoenig (71) und Annika Kärsten-Hoenig (37) bereits die Kirchenglocken. Jetzt sind sie schon zum zweiten Mal Eltern geworden. Am 13. Oktober 2022 hat der kleine Jianni zum ersten Mal das Licht der Erde erblickt. Jedoch musste sich die frisch gebackene, vierköpfige Familie nach der Geburt mit Hassnachrichten rumschlagen. Im Interview mit RTL erzählt das Ehepaar davon, dass sie „stark angefeindet“ wurden.

Annika ist empört über manche Kommentare und verrät gegenüber dem Sender: „Viele Kommentare waren unter der Gürtellinie. Dass mein Mann bald das Zeitliche segnen werde, dass er die Einschulung nicht mehr erlebt.“ Der Schauspieler sieht hinter diesen Kommentaren „vor allem Neider“. Die beiden stellen ganz deutlich klar: „Niemand muss unser Leben leben.“ Auf der anderen Seite hat das Paar aber auch ganz viele tolle Nachrichten von Menschen bekommen, die sich mit ihnen freuen.

Heinz Hoenig wird mit 71 zum vierten Mal Vater

Die Hater haben jedoch die Rechnung ohne Mama Annika gemacht, die laut eigenen Angaben bei so einem Verhalten zur „Löwin“ wird. Im Interview erzählt sie: „Ich sag mal so, wenn man mich beleidigt, mag das so sein, dann kann ich auch darüber hinweghören. Wenn es aber darum geht, dass meine Familie beleidigt wird, also mein Mann und meine Kinder, dann hört bei mir der Spaß auf.“ Das Paar möchte sich von diesen Menschen jedoch nicht ihre positive Energie nehmen lassen, denn ihr Fokus liegt jetzt ganz darauf, dass ihre beiden gemeinsamen Söhne Juliano (2) und Jianni „in Liebe aufwachsen“.

Heinz brachte bereits eine Tochter und einen Sohn mit in die Ehe, aber auch Annika hatte bereits eine Tochter vor dem Schauspieler. Im Interview stellt Hoenigs Ehefrau klar: „Wir wollen unsere Kraft und Energie für unsere beiden Jungs sparen, danach ist für uns die Familienplanung abgeschlossen, alles andere finde ich verantwortungslos.“