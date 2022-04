Nur zwei Mal am Tag fließendes Wasser: Missionsarzt bei „Goodbye Deutschland“ erklärt verheerende Zustände

Missionsarzt Benjamin Zeier gibt Einblicke in Alltag in Peru: Nur zwei Mal am Tag fließendes Wasser © instagram.com/missionsarzt

Dr. Benjamin Zeier war schon vor einigen Jahren beim TV-Format „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ zu sehen. Nun enthüllt er, wie die Familie teils ohne Strom und Wasser lebt.

Mit Ehefrau Lena und seinen fünf Kindern wanderte Dr. Benjamin Zeier im Jahr 2020 nach Peru aus. Dort behandelt der Urologe als Missionsarzt in einem aus Spenden finanzierten Krankenhaus Menschen, die sonst keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Ursprünglich wollte der 39-Jährige nur drei Jahre in Peru bleiben, doch die Pläne von Familie Zeier haben sich geändert!

Seinen Einsatz als Missionsarzt bezeichnet Benjamin Zeier immer wieder als „Berufung“, die nach der Geburt seines jüngsten Sohnes begann. Unmittelbar danach erhielt der Urologe eine Anfrage von dem Gründers des Missionskrankenhauses in Peru, in dem er heute tätig ist.

„Goodbye Deutschland”: So geht es für Familie Zeier in Peru weiter

Obwohl Dr. Zeier in Deutschland im Wohlstand gelebt hat, entschloss er sich gemeinsam mit seiner Frau Lena, das eigene Leben „noch einmal auf Null zu setzen“. Zusätzlich stellte zu dem Zeitpunkt ihrer Auswanderung die Corona-Pandemie die Welt auf den Kopf. Das ganze Projekt direkt abzubrechen, war für Familie Zeier keine Option.

„Wer sind wir, gleich bei der ersten Prüfung schon aufzugeben?“, erklärte der Urologe. Inzwischen ist die Familie in ihrer neuen Heimat Peru „angekommen“. Nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder beherrschen mittlerweile die Landessprache Spanisch. Zusätzlich hat die Familie Freunde gefunden und sich an die Lebensumstände gewöhnt.

Fließendes Wasser gibt es in ihrem Bergdorf oft nur zweimal am Tag, auch der Strom fällt immer wieder aus. Doch Benjamin Zeier weiß, dass er dort als einziger Urologe gebraucht wird. „Es berührt mein Herz immer wieder neu“, erklärt der Arzt. „Mein Platz ist in Peru“.