Ob „Göttin“ oder „Traumbody“: Anna Ermakova begeistert Fans im rosa Badeanzug

Anna Ermakova führt ein richtiges Jet-Set-Leben. Verbringt sie die meiste Zeit in Monaco, so entspannt sie nun auf Ibiza. © Instagram/annaermakova1

Anna Ermakova lässt es auf Ibiza mal wieder so richtig krachen. Jüngst gibt sie ihren Fans auf Instagram Einblick in eine Poolparty. Viel mehr interessieren sich ihre Follower für das Outfit der Becker-Tochter.

Ibiza - Fans von Anna Ermakova sind sich einig: Die Tochter von Boris Becker kann so ziemlich alles tragen. Auf Instagram präsentiert die 22-Jährige immer wieder tolle Outfits und haut ihre Abonnenten damit regelmäßig aus den Socken. Nun begeistert sie im pinken Badeanzug.

Anna Ermakova begeistert Fans im rosa Badeanzug

Ihre Social-Media-Plattform nutzt die Tochter von Tennisprofi Boris Becker, um Einblicke in ihr Privatleben zu gewähren. Seitdem ihr Vater aber im März aufgrund einer Steuerhinterziehung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist, muss sich die 22-Jährige üble Kritik anhören. Denn während ihr Papa im Gefängnis sitzt, geht Anna Ermakova feiern, was bei manchen Leuten für Aufregung sorgt.

Auf Instagram fluten die Fans von Anna Ermakova die Tochter von Boris Becker mit Komplimenten © Instagram/annaermakova1

Nicht so aber in ihrem jüngsten Instagram-Posting, wo sich die Rothaarige in einem pinken Badeanzug am Pool auf Ibiza zeigt. Der Einteiler verdeckt durch das Cut-Out-Muster nicht ihren kompletten Bauch und lässt Fans einen Blick auf ihr Sixpack erhaschen. Dabei kommt so mancher ins Schwitzen: „Traumbody“ schwärmt ein Instagram-Nutzer, während ein anderer sie als „Göttin“ bezeichnet.

Anna Ermakova genießt das Nightlife auf Ibiza

In weiteren Bildern zeigt Anna Ermakova, wie es bei einer Party auf Ibiza abläuft. Während manche am Pool liegen und die Musik genießen, werden andere auf einer großen Plastik-Banane durch den Club geschoben, gefolgt von hübschen Frauen.

Sorgenlos feiert Anna Ermakova mit ihren Freunden auf Ibiza. Dabei macht sie nicht nur die Beach-Clubs, sondern auch die bekannte Disco „Pacha“ unsicher. Dort lässt sich Anna Ermakova im knappen Minikleid blicken. Verwendete Quellen: Instagram/annaermakova1