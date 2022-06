Ob „richtiger Latina-Look“ oder „geht kaum schöner“: Fans feiern Danni Büchners neue Frisur

Von: Jennifer Kuhn

Danni Büchner zeigt ihre Locken-Mähne auf Instagram © Screenshot/instagram.com/dannibuechner

TV-Star Danni Büchner ist immer für Überraschungen gut. Mal zeigte sie sich im chilligen Look, mal in einem eleganten und schicken Style. Doch nun versuchte sich Danni Büchner auch an einer neuen Frisur - dank einer Stylistin.

Mallorca - Sie ist ehrlich, offen und nimmt kein Blatt vor den Mund: Danni Büchner. Doch genau dafür lieben ihre Fans die 44-Jährige. Jetzt gaben sie dem TV-Star weitere Komplimente - denn sie zeigte sich mit einer komplett neuen Frisur.

Auf der Social-Media-Plattform Instagram teilt Danni Büchner ein paar Einblicke aus ihrem Leben. So zeigte sie auch, dass ihre Freundin und Stylistin Krissi van der Viven ihr die Haare gemacht hat - und so haben sie ihre Fans noch nie gesehen.

Danni Büchner zeigt ihren neuen Look auf Instagram © Screenshot/instagram.com/dannibuechner

Mit einer riesigen Locken-Mähne zeigt sich der TV-Star in einem kurzen Reel auf Instagram. „Richtiger Latina Look. Good Job mal wieder“, schrieb eine Userin in die Kommentare. „Es geht kaum schöner. Richtig toll, natürlich“, heißt es in einem weiteren Statement eines Followers.

Danni Büchners Fans diskutieren ihr Party-Outfit

Vor wenigen Tagen zeigte sich Danni Büchner erst in einem kurzen, grünen Minikleid - ihre Fans und Followern waren von dem Look der 44-Jährigen aber eher wenig angetan. „Ganz ehrlich, kein schönes Outfit“, hieß es von einem User in den Kommentaren.

Danni Büchners Fans diskutierten über das Party-Outfit der 44-Jährigen. Doch der TV-Star hat sich von den negativen Kommentaren nicht runterziehen lassen. „Ich ziehe weiterhin an, was ich möchte und nur die Menschen, die ich sehr mag, dürfen an mir und meinem Outfit Kritik ausüben, der Rest ist mir egal“, lautete ihr Statement. Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner