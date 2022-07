Ob „schöner geht nicht“ oder „traumhaft“: Shania Geiss bringt Fans im rosa Jumpsuit zum Ausrasten

Teilen

Shania Geiss begeistert das Netz mit ihren modischen Looks © Instagram: shania__geiss

Shania Geiss verbrachte ihre Kindheit vor den Fernsehkameras. Heute ist sie zu einer jungen Frau herangewachsen, die auf Instagram ihren Sinn für Mode beweist.

Saint-Tropez – Shania Geiss (17) ist noch nicht einmal volljährig, doch ihr Leben scheint schon jetzt um einiges aufregender als das vieler anderer Influencer. Seit die Teenagerin in der Reality-Show „Die Geissens — Eine schrecklich glamouröse Familie“ das Leben vor der Kamera entdeckte, ist sie auf Social Media zu einer echten Modeikone geworden. An der Seite ihrer Eltern Robert (58) und Carmen Geiss (57) sowie ihrer Schwester Davina (19) machte Shania schon früh die luxuriösesten Urlaubsdestinationen dieser Welt unsicher. Mit „Davina & Shania – We love Monaco“ haben die beiden Schwestern jetzt sogar ihren eigenen Ableger der familieneigenen RTL-II-Show bekommen.

Auf Instagram konnte Shania über die Jahre über eine halbe Million Follower um sich scharen. Ihre Fans erwarten neue Postings mit Spannung — und werden von dem Nachwuchsstar eigentlich nie enttäuscht. Zuletzt postete Shania eine Reihe von Fotos aus dem legendären Ferienort Saint-Tropez an der französischen Riviera. Insbesondere das erste Bild des Beitrags begeisterte dabei die Netzgemeinde. Auf dem Schnappschuss ist Shania in einem knappen pinken Jumpsuit mit Leomuster zu sehen. Ein goldener „Chanel“-Gürtel, eine süße rosa Handtasche sowie eine schwarze Pilotenbrille runden das perfekt abgestimmte Outfit ab.

Shania Geiss erhält für ihren pinken Jumpsuit-Look auf Instagram haufenweise Komplimente

In ihrem Beitrag postet Shania Geiss außerdem noch Bilder mit ihren Freundinnen, die sie an sonnigen Partylocations und mit Essen aus der Sterneküche zeigen. Eines ist also sicher: Die Promi-Tochter genießt ihr Leben in vollen Zügen! Doch es ist vor allen Dingen der pinke Jumpsuit, der es ihren Followern angetan hat. Unter dem Foto von Shania im High-Fashion-Look finden sich haufenweise Flammen- und Herzchen-Emojis, gepaart mit hunderten von verliebt wirkenden Smileys. „Schöner geht nicht“, „hot“ und „traumhaft“ sind nur wenige der zahlreichen Kommentare, die Shania für ihre gekonnte Kleiderwahl loben.

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Ob der Reality-TV-Star also demnächst eine Karriere auf den Laufstegen dieser Welt anstreben wird? Eine nicht geringe Anzahl von Instagram-Usern scheint zumindest der Meinung zu sein, dass Shania durchaus als Model durchstarten könnte. Doch vorerst wollen ihre Fans vor allen Dingen eines wissen: Wann kommt die zweite Staffel von „Davina & Shania – We love Monaco“? „Kaum wiederzuerkennen“ ist hingegen Mutter Carmen Geiss, so das Urteil vieler Fans unter ihrem neuesten Selfie.