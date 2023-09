„Keinen Kontakt mehr“: Ex „Sommerhaus“-Kandidatin klärt über Beziehungsstatus auf

Die stürmische On-off-Beziehung zwischen Ex-„Sommerhaus der Stars”-Kandidatin Georgina Fleur und Kubilay Özdemir hat in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. Wie stehen sie heute zueinander?

Dubai – Georgina Fleur (33) und Kubilay Özdemir (44) waren zwei Jahre lang ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter. Die On-off Beziehung endete, nachdem der Unternehmer gegenüber der ehemaligen „Sommerhaus der Stars”-Teilnehmerin handgreiflich geworden war.

„Keinen Kontakt mehr“: Ex-„Sommerhaus“-Paar hat sich auf WhatsApp blockiert

Für ihr Kind bemühten sich die beiden zwar, eine Weile lang miteinander auszukommen – der Versuch blieb jedoch erfolglos. In einem Interview mit Promiflash erzählte Georgina nun, dass sie mittlerweile nichts mehr mit ihrem Ex-Partner zu tun habe: „Wir haben keinen Kontakt mehr. Wir haben uns gegenseitig auf WhatsApp blockiert”. Die 33-Jährige kenne weder sein Profilbild, noch wisse sie, wo er sich derzeit aufhalte und was er so treibe.

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir haben eine gemeinsame Tochter – doch zwischen den „Das Sommerhaus der Stars“-Teilnehmern herrscht Funkstille. © Instagram/ georginafleur.tv; Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

Seitdem die beiden keinen Kontakt mehr haben, kümmere sich Kubilay aber offenbar nicht mehr um seine Tochter. Zum Geburtstag ihres gemeinsamen Sprösslings habe er sich auch nicht gemeldet. Darüber sei Georgina natürlich sehr verärgert: „Der hat kein Geschenk geschickt, er hat keine Blumen geschickt, hat keine Ballons geschickt”, erzählte sie weiter. Der 44-Jährige hege scheinbar auch sonst keinerlei Absichten, das Verhältnis zu seiner Tochter aufrechtzuerhalten: „Es ist nicht so, dass irgendwelche Briefe oder irgendwelche Postkarten kommen – es kommt einfach nichts, das ist schon übel“, fügte sie hinzu.

Georgina Fleur lebt mit ihrer Tochter in Dubai und verdient als Influencerin mit lukrativen Werbedeals ihren Lebensunterhalt. Auf der Social-Media-Plattform folgen ihr knapp 400.000 Menschen.