„Egal, wie es weitergeht“: Amira Pocher meldet sich offen zu Ehekrise

Von: Volker Reinert

Amira Pocher war am Montag live in der RTL-Sendung „Punkt 8“ zu Gast. Dort wurde sie auch zu ihrer Ehekrise mit Oliver Pocher befragt. Dabei gab die Moderatorin eine überraschende Antwort.

Köln – Moderatorin Amira Pocher (30) war am Montag (14. August) in der RTL-Sendung „Punkt 8“ bei den Moderatoren Marco Schreyl (49) und Annett Möller (45) zu Gast. Dort gab die Ehefrau von Oliver Pocher (45) Einblicke in ihre Ehe mit dem Comedian nach den Krisengerüchten.

Amira Pocher äußert bei RTL zu Liebeskrise mit Oliver Pocher

Vor einigen Wochen offenbarten die Pochers in ihrem gemeinsamen Podcast eine Ehekrise zu haben. Seitdem vergeht kaum ein Tag ohne Gerüchte über ein mögliches Liebes-Aus. Der gebürtige Hannoveraner Oliver Pocher fragte sich beispielsweise auch schon, warum seine Ehefrau Amira ihren Ehering immer öfters nicht mehr trage.

„Punkt 8“-Moderatorin Annett Möller hakte bei der 30-Jährigen nach: „Nun seid ihr auch zwei, die das öffentlich machen und öffentlich darüber im Podcast reden. Erzähl doch mal, wie ist denn jetzt die Lage bei euch gerade?“ Die erste Reaktion von Amira Pocher: „Ja, soll ich mal anrufen?“. Im Anschluss erklärte Marco Schreyl, dass sich Oliver Pocher derzeit in New York aufhält und ein Konzert von Musiker Lionel Richie besuchte (74). Amira ging auf die Frage des RTL-Moderators nicht ein und schaute sichtlich irritiert.

Danach bejahte die „Prominent“-Moderatorin aber, dass ihre Beziehung aktuell sehr schwierig sei. Dennoch möchte das Paar, das offen mit ihrer Krise umgeht, zusammenhalten: „Wir werden immer ein Team sein, egal, wie es aus- oder weitergeht. Wir werden immer ein Team sein“, so die Österreicherin in der Live-Sendung.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurth am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

Amira und Oliver Pocher immer seltener zusammen gesehen

Amira Pocher, die ab Dienstag (15. August) eine neue Show bei Vox namens „My Mom, Your Dad“ moderieren wird, scheint sich derzeit voll und ganz auf ihre Solo-Karriere zu konzentrieren. Immer öfters wird sie bei Veranstaltungen ohne ihren Ehemann gesichtet. Außer in ihrem wöchentlichen Podcast „Die Pochers!“ ist das seit vier Jahren verheiratete Paar aktuell nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit unterwegs.

Amira Pocher war am Montag (14. August) live in der RTL-Sendung „Punkt 8“ zu Gast und sprach auch über die Ehekrise mit Comedian Oliver Pocher. © IMAGO / Kirchner-Media & Screenshot: tvnow.de/ „Punkt 8“

In dem Podcast kam es kürzlich zu einer Auseinandersetzung beim Ehepaar. So empfand Amira Pocher den Besuch ihres Ehemannes auf einem Konzert der Rockband Rammstein als ein absolutes No-Go. Verwendete Quellen: RTL/ „Punkt 8“