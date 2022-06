„Oh mein Gott, ist das blond“: Estefania Wollny nach Friseurbesuch sprachlos

Von: Claire Weiss

Estefania Wollny nimmt ihre Fans mit zum Friseur © Instagram/Estefania Wollny

Schon seit einigen Monaten verzaubert Estefania Wollny ihre Fans mit ihrer optischen Verwandlung. Nicht nur hat sie einige Kilos abgenommen, sie ist außerdem erblondet. Nun traut sie sich, ihre Haare sogar noch eine Stufe heller zu färben.

Estefania Wollny (20, alle News zu den Wollnys auf der Themenseite) ist von Natur aus dunkelblond. Doch ihre Haare erstrahlen seit einigen Wochen in einem deutlich helleren Ton. Mitte Juni zieht es die Tochter von Matriarchin Silvia Wollny erneut zum Friseur - vom Ergebnis ist sie selbst überrascht.

Fans können Transformation auf Instagram mitvervolgen

Am Dienstagnachmittag zeigt sich die 20-Jährige im Friseurstuhl. Ihr Kopf ist voller Alufolie - jede einzelne Strähne ist vorsichtig verpackt, während das Blondiermittel seine Wirkung entfaltet. „Kann mich halt gerade einfach selbst nicht ernst nehmen“, lacht Estefania Wollny (Die Wollnys (RTL2) – eine Großfamilie der besonderen Art) über das Boomerang-Video, das sie auf Instagram veröffentlicht.

Einige Zeit später enthüllt sie dann das Ergebnis ihrer Haarfärbeaktion. Ihre Friseurin zieht ihr langsam das Handtuch vom Kopf, während die ehemalige DSDS-Kandidatin die Kamera auf ihr Spiegelbild hält. Erschrocken reißt sie ihren Mund auf, als sie ihr hellblondes Haar zum ersten Mal sieht. „Oh mein Gott ist das blond“, staunt sie über ihr noch nasses Haar.

Estefania Wollny begeistert von neuer Frisur

Auch die getrocknete und gestylte Frisur teilt die Sängerin auf Instagram. Die Friseurin habe „so eine krasse Arbeit geleistet“, dass sie sprachlos gewesen sei. „Es gefällt mir so so gut! Ich bin richtig in love mit meiner neuen Haarfarbe“, schwärmt Estefania und bedankt sich bei der Stylistin.

Was ihre Fans wohl von der neuen Farbe halten? Von ihrem Outfit zeigen sie sich zumindest begeistert.