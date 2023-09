Ohne Kate Middleton in Harrys Heimat: Prinz William zeigt sich bei USA-Besuch verunsichert

Von: Susanne Kröber

Bei seinem Aufenthalt in New York wirkt Prinz William laut Körpersprache-Experte nervös. Fehlt ihm auf Harrys Terrain der Rückhalt von Ehefrau Kate?

New York – Prinz William (41) und Kate Middleton (41) sind das Vorzeigepärchen der britischen Königsfamilie. Bei gemeinsamen Terminen präsentieren sie sich als starke Einheit, jeder lässt den anderen glänzen. Aus einem Jahr voller Nackenschläge mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (96, † 2022), der Netflix-Doku von Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42), und der Veröffentlichung von Harrys Memoiren „Spare“ (dt.: „Reserve“), in denen sowohl Kate als auch William zum Teil wenig schmeichelhaft dargestellt wurden, gingen die beiden gestärkt hervor.

„Kate ist Williams Fels in der Brandung“: Im Beisein seiner Frau wirkt Prinz William laut Experte selbstsicherer

„Sie sind die Ersten, die zugeben, dass es ein hartes Jahr war, aber alle sind sich einig, dass es eine großartige Leistung von William und Kate war, trotz dieser Widrigkeiten stark geblieben zu sein“, zitiert Us Weekly einen Insider. „Sie bewundern sich gegenseitig. William sagt jedem, der es hören will, dass er es ohne Kate nicht geschafft hätte, und sie gibt das genauso zurück.“ Spuren hat das Bruder-Drama zwischen Prinz Harry und Prinz William aber dennoch hinterlassen. Ohne seine Kate fühlt sich William offenbar unsicher, analysiert Körpersprache-Experte Darren Stanton laut OK!-Magazin das Auftreten des Thronfolgers in New York.

„Während Kate sowohl bei Solo- als auch bei gemeinsamen Auftritten von Natur aus recht selbstbewusst ist, wirkt William in der Gesellschaft seiner Frau selbstsicherer“, so Stanton. „Auch wenn er sich immer noch auf eine Art und Weise verhält, die von der Öffentlichkeit als selbstbewusst empfunden wird, deuten Gesten wie das Verstecken der Hände in den Taschen und sein nicht so engagiert wirkendes Lächeln darauf hin, dass er während seines Solo-Trips eine gewisse Nervosität verspürt.“ Treten die beiden gemeinsam auf, überlässt William Prinzessin Kate gerne das Rampenlicht.

Kate ist Williams Fels in der Brandung und wir sehen oft, wie er ihr bei ihren gemeinsamen Verpflichtungen die Führung überlässt, wobei der Royal stolz dabei zusieht, wie sie bei Interaktionen die Führung übernimmt. Wenn er allein unterwegs ist, geht William eher zurückhaltend vor und ist nicht so lebhaft, wie er sein kann, wenn er von Kate begleitet wird.

„Hinweis darauf, wie nervös William ist“: In den USA hat eigentlich Prinz Harry Heimspiel

Auch Körpersprache-Expertin Judi James attestiert Prinz William laut The Mirror bei seinem Aufenthalt in New York eine gewisse Unsicherheit – was auch daran liegen könnte, dass sich William in der selbstgewählten neuen Heimat seines Bruders Harry befindet, der mit Ehefrau Meghan Markle (42) und den Kindern Archie (4) und Lilibet (2) im kalifornischen Montecito lebt. „Die linke Hand, die an seiner Jacke herumfummelt, bildet eine kleine Barriere zur Außenwelt. Ein Hinweis darauf, wie nervös William ist“, so James. Dennoch kann Prinz William seine USA-Reise als vollen Erfolg verbuchen.

In New York wirkte Prinz William ohne seine Ehefrau teilweise verunsichert – Kate Middleton fallen Solo-Termine hingegen nicht schwer. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/AP/Stefan Jeremiah/IMAGO/PA Images

Zum einen rührte der britische Thronfolger fleißig die Werbetrommel für den von ihm ins Leben gerufenen Earthshot-Preis, der dann im November in Singapur verliehen wird, zum anderen überzeugte er durch seine nahbare und freundliche Art und wurde dafür von den New Yorkern gefeiert. Eifersüchtig ist Prinz William sowieso nicht auf seine Ehefrau, auch wenn ihn eine Sache an Kate Middletons Erfolg stört. In den USA hatte der Sohn von König Charles III. (74) die Titelseiten ausnahmsweise für sich. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, usmagazine.com, ok.co.uk