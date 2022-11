Ohne Make-up und Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack reist für Treffen nach Düsseldorf

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Anna-Carina Woitschack ihren Instagram-Fans, dass sie auf dem Weg nach Düsseldorf ist. Dabei ist die Schlagersängerin völlig ungeschminkt, grinst aber über beide Ohren. Stefan Mross ist währenddessen anderweitig beschäftigt.

Düsseldorf - Die Social-Media-Pause von Anna-Carina Woitschack ist nun offiziell vorbei. Auf Instagram zeigt sie ihren Schlager-Fans jetzt wieder mehr von ihrem Alltag. Gerade reist sie für einen Branchentreff nach Düsseldorf - ganz ohne Ehemann Stefan Mross. Dass sie beiden getrennt verreisen, heizt die Trennungsgerüchte natürlich noch weiter an.

Ungeschminkt: Anna-Carina Woitschack reist für Treffen nach Düsseldorf - ohne Stefan Mross

Angebliche Affären, Trennungsgerüchte und Spekulationen am laufenden Band: Zu viel für Anna-Carina Woitschack. Die Schlagersängerin kündigte Anfang letzter Woche (1. November 2022) an, sich eine Auszeit nehmen zu wollen. „Ich habe gemerkt, dass ich aktuell ein paar Tage für mich benötige, um alles irgendwie zu verarbeiten. Denn hinter jeder ‚Schlagzeile‘ stehen MENSCHEN und eine Seele“, so die 30-Jährige.

Ungeschminkt und mit einem dicken Grinsen verrät Schlagerstar Anna-Carina Woitschack, dass sie auf dem Weg nach Düsseldorf ist. Stefan Mross ist währenddessen anderweitig beschäftigt. (Fototmontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Diese Auszeit ist jetzt wohl vorbei. Völlig ungeschminkt, mit Baseball-Cap und grauen Sweatshirt meldet sich Anna-Carina Woitschack gutgelaunt wieder bei ihren Fans. „Noch #NoMakeUp time. Gleich gehts nach Düsseldorf zum Branchentreff der DJ Hitparade“, schreibt die Schlagersängerin. Auffällig ist: Stefan Mross ist nicht bei ihr.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“.

Getrennte Wege: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross vereisen ohne einander

Jetzt könnte man annehmen, dass Anna-Carina Woitschack ihren Ehemann einfach nicht in ihren Instagram-Storys zeigt. Aber nein. Schaut man nämlich auf das Facebook-Profil von Stefan Mross, erfährt man, dass der Schlagersänger zeitgleich ins 173 Kilometer entfernte Paderborn reist. Die räumliche Trennung scheint beiden nicht wirklich schwer zu fallen, könnte das Grinsen von Stefan Mross, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, und Anna-Carina Woitschack in ihren jeweiligen Instagram-Storys nicht größer sein.

Der Umstand, dass das Schlager-Pärchen nun auch noch getrennt vereist, heizt die angeblichen Trennungsgerüchte natürlich noch mehr an. Was Stefan Mross in Paderborn macht, ist bis jetzt unklar.

Anna-Carina Woitschack kaum wiederzuerkennen: So arg hat sich Stefan Mross Frau verändert Fotostrecke ansehen

Alle Zeichen stehen auf Trennung. Nachdem Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bereits ihre Ehekrise bestätigt haben, geht das Schlagerpaar nun noch einen Schritt weiter. Stefan Mross trennt sich von seinem Luxus-Wohnmobil, seinem Liebesnest mit Anna-Carina Woitschack. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack, Instagram/stefan.mross