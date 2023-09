Küsse und Bettgeschichten: Stefan Mross verrät sein kurioses „Immer wieder sonntags“-Ritual

Von: Jonas Erbas

Teilen

Stefan Mross moderiert seit Jahren erfolgreich „Immer wieder sonntags“. Dafür setzt der Schlagerstar beim Zubettgehen auf eine außergewöhnliches Ritual.

Baden-Baden – Kurz nach der Jahrtausendwende hatte „Immer wieder sonntags“ zunehmen mit sinkenden Quoten zu kämpfen – bis 2005 Stefan Mross (47) übernahm und der Schlagersendung mit einem überarbeiteten Konzept neues Leben einhauchte. Doch selbst ein gestandener Moderator wie der 47-jährige Volksmusiker setzt bei seinen Show-Vorbereitungen auf den ein oder anderen eher ungewöhnlichen Trick.

Stefan Mross überlässt nichts dem Zufall: „Immer wieder sonntags“-Moderator gibt immer 100 %

„Immer wieder sonntags“ ohne Stefan Mross – für treue Zuschauer der Unterhaltungssendung undenkbar! Und auch der Schlagerstar selbst steckt nach wie vor viel Herzblut in die Show, die seit 1995 in den Sommermonaten im Ersten ausgestrahlt wird: „Ich bin kein Typ und überlasse irgendwas dem Zufall“, verrät Mross im SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer (53).

Tränen, Pannen, peinliche Anspielungen: Die schönsten Bilder der „Immer wieder sonntags“-Saison 2023 Fotostrecke ansehen

Von Aussagen wie „Wird schon funktionieren“ halte er nichts, so der Trompeter weiter. „Wenn ich weiß, es gibt nur 90 Prozent Leistung, dann mache ich es nicht“, erklärt Stefan Mross und gibt dann preis, dass er beispielsweise für einen Auftritt mit Andy Borg (62) und dessen Live-Band ganze fünf Stunden geprobt habe. „Wenn ich es nicht hinbekomme, dann lasse ich es lieber weg“, gibt sich der 47-Jährige perfektionistisch.

„Immer wieder sonntags“ für 2024 bestätigt Bereits im Finale der diesjährigen Staffel bereitete Stefan Mross ungeduldigen Fans eine echte Freude: Der Volksmusiker enthüllte, dass „Immer wieder sonntags“ auch 2024 stattfinden werde – sogar der genaue Starttermin steht bereits fest. Am 26. Mai 2024 wird die erste Folge seines Staffel-Jubiläums laufen.

Kurioses Ritual vor „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross nimmt Moderationskarten mit ins Bett

Weil er „ein bisschen abergläubisch“ sei, halte er sich vor jeder „Immer wieder sonntags“-Folge eisern an ein ungewöhnliches Ritual, so Stefan Mross: „Ich habe immer meine Moderationskarten unter dem Kopfkissen, küsse die auch vorher und lege sie dann drunter. Letztes Jahr ist es mir mal passiert, dass ich die im Auto hab liegenlassen. Da bin ich mitten in der Nacht wieder runter, habe sie geholt und sie dann wieder unters Kopfkissen gelegt.“

Seit Jahren moderiert Stefan Mross erfolgreich „Immer wieder sonntags“. Dabei setzt der Schlagerstar auf ein ungewöhnliches Ritual: Er küsst seine Moderationskarten vorm Schlafen und legt diese dann unter sein Kopfkissen © Bildagentur Monn/HOFER/Imago

Das wird sicher auch im kommenden Jahr nicht ändern: Eine weitere Staffel von „Immer wieder sonntags“ für das Frühjahr 2024 wurde von der ARD bereits bestätigt. Bis dahin plagen den Schlagerstar ganz andere Sorgen: Jüngst musste Stefan Mross nachts eine 700 Kilometer lange Heimreise antreten, nachdem man ihn in einem Hotel abgewiesen hatte Verwendete Quellen: swr.de, daserste.de